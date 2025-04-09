Доллар продолжил активно дорожать на фоне дешевеющей нефти в Казахстане

Средний курс сделок с долларом США на KASE поднялся на несколько тенге сразу после открытия биржи. На это могла повлиять вновь подешевевшая нефть. О ситуации на рынке узнали журналисты NUR.KZ.

Стоимость нефти марки Brent сегодня утром снизилась почти до 60 долларов за баррель. Такая цена является минимальной за последние четыре года.

Между тем негативная динамика основного экспортного товара, как правило, приводит к ослаблению национальной валюты Казахстана. Напомним, что в понедельник доллар превысил 518 тенге, а вчера остался примерно на том же уровне.

А сегодня, на фоне дешевеющей нефти, рост не заставил себя ждать. Торги иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) открылись сделкой, цена которой была равна 519 тенге за доллар. А максимальная стоимость сделок уже через несколько минут достигла 523 тенге.

Средневзвешенный курс доллара США через 15 минут после открытия сессии (в 10:30) в результате составил 521,42 тенге, что почти на 3 тенге больше, чем было по итогам вчерашних торгов.

Обменные пункты, работающие в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 10:50, между тем предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 516 до 517 тенге , продажа – от 522 до 523 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 515 до 520 тенге , продажа – от 521,4 до 526,1 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 518 до 520 тенге, продажа – от 522 до 523 тенге.

Из-за сильного падения цен на нефть и неопределенности по поводу тарифов США, по мнению экспертов, через год доллар может быть выше 540 тенге.

Также мы ранее писали о том, что в Казахстане дорожают и другие иностранные валюты.