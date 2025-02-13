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Курс доллара закрепился на отметке ниже 500 тенге

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Две монеты тенге лежат на долларе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгового дня на KASE снизился еще сильнее и закрепился на отметке ниже 500 тенге. За сколько его можно купить в обменниках Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара после закрытия дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 497,88 тенге. За сутки он снизился еще почти на 4 тенге.

Отметим, что ниже 500 тенге этот показатель последний раз был два с половиной месяца назад. Все это время доллар активно дорожал, достигнув ровно месяц назад пиковых значений530,24 тенге. А последние 10 с лишним дней уже идет обратный процесс.

Обменные пункты, расположенные в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz, сегодня в 15:30 между тем предлагают следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

  • Астана: покупка – от 498 до 499 тенге, продажа – от 504 до 505 тенге;
  • Алматы: покупка – от 493 до 500 тенге, продажа – от 500 до 504,4 тенге;
  • Шымкент: покупка – от 496,5 до 498,5 тенге, продажа – от 499,5 до 501,5 тенге.

Отметим, что на биржевую стоимость американской валюты ориентируются не только обменные пункты, но и Национальный банк Казахстана. В частности, средневзвешенный курс по итогам сегодняшних торгов завтра будет закреплен в Казахстане в качестве официального.

Ранее в Минэкономики также ответили, стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2220552-kurs-dollara-zakrepilsya-na-otmetke-nizhe-500-tenge/