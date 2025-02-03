Стоимость доллара резко поднялась после выходных в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара США по итогам первого торгового дня на этой неделе, согласно данным KASE, вырос более чем на 3 тенге. Сколько за него просят обменники Алматы и Астаны, читайте на NUR.KZ.
По итогам первого торгового дня на этой неделе средневзвешенный курс доллара по отношению к казахстанской валюте составил 521,60 тенге. По сравнению с последней сессией он вырос на 3,4 тенге.
В обменных пунктах Казахстана, согласно данным с портала Kurs.kz, сегодня в 15:27 были установлены следующие курсы доллара США:
- в Астане: покупка – от 518 до 522 тенге, продажа – от 524 до 526 тенге;
- в Алматы: покупка – от 514,9 до 522,4 тенге, продажа – от 519,5 до 524,5 тенге.
При этом напомним, что перед выходными стоимость американской валюты к казахстанской снизилась на одну тенге.
Также напомним, что средневзвешенный курс доллара США, сложившийся по итогам торгового дня, на следующий день устанавливается Национальным банком РК в качестве официального. Тот в свою очередь имеет индикативный, то есть рекомендательный характер, и используется в основном для учетных целей.
А курсы для покупки и продажи валют населению обменники устанавливают самостоятельно, ориентируясь в том числе на рынок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2217545-stoimost-dollara-rezko-podnyalas-posle-vyhodnyh-v-kazahstane/