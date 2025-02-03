Стоимость доллара резко поднялась после выходных в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара США по итогам первого торгового дня на этой неделе, согласно данным KASE, вырос более чем на 3 тенге. Сколько за него просят обменники Алматы и Астаны, читайте на NUR.KZ.

По итогам первого торгового дня на этой неделе средневзвешенный курс доллара по отношению к казахстанской валюте составил 521,60 тенге. По сравнению с последней сессией он вырос на 3,4 тенге.

В обменных пунктах Казахстана, согласно данным с портала Kurs.kz, сегодня в 15:27 были установлены следующие курсы доллара США:

в Астане: покупка – от 518 до 522 тенге, продажа – от 524 до 526 тенге;

покупка – от 518 до 522 тенге, продажа – от 524 до 526 тенге; в Алматы: покупка – от 514,9 до 522,4 тенге, продажа – от 519,5 до 524,5 тенге.

При этом напомним, что перед выходными стоимость американской валюты к казахстанской снизилась на одну тенге.

Также напомним, что средневзвешенный курс доллара США, сложившийся по итогам торгового дня, на следующий день устанавливается Национальным банком РК в качестве официального. Тот в свою очередь имеет индикативный, то есть рекомендательный характер, и используется в основном для учетных целей.

А курсы для покупки и продажи валют населению обменники устанавливают самостоятельно, ориентируясь в том числе на рынок.