Не только доллар: на сколько подорожали другие иностранные валюты в Казахстане

Снижение курса тенге к доллару США имеет различные факторы. Но, кроме американской, подорожали и другие иностранные валюты. Как защитить свои сбережения в таких условиях, читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Курс тенге к доллару падает из-за торговых споров между странами и снижения цен на нефть, достигнув 518,57 тенге за доллар.

Другие валюты также дорожают: российский рубль вырос с 4,7 до 6,06 тенге, евро поднялся на 5% до 567,7 тенге, в то время как китайский юань остается относительно стабильным.

Экспертами рекомендуется диверсифицировать сбережения, храня их в разных валютах, и рассмотреть вложение в финансовые инструменты для защиты от инфляции.

Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

Казахстанский тенге продолжает испытывать давление на фоне новостей и заявлений о взаимных торговых пошлинах между США и прочими странами, а также из-за дешевеющей нефти, которая держится на отметке 63,3 доллара США за баррель.

В итоге средневзвешенный курс доллара на бирже по итогам торгов 8 апреля составил 518,57 тенге.

Однако другие популярные у казахстанцев валюты также продолжают дорожать в 2025 году. Исключение составила лишь валюта Китая.

Важно помнить, что курсы в обменных пунктах могут отличаться от тех, что указаны Нацбанком.

Что происходит с прочими валютами

Так, российский рубль с начала текущего года подорожал с 4,7 до 6,06 тенге. То есть он преодолел привычную отметку в 5 тенге, которая обычно применялась населением для удобства расчетов. А если бы "старый" паритет сохранился, то и курс доллара мог бы быть ниже.

Евро на начало года стоил 537,43 тенге, а к 8 апреля цена достигла уже 567,7 тенге, увеличившись более чем на 5%.

Динамика курса евро в 2025 году. Источник: Национальный банк РК

Так как казахстанцы, как физические лица или предприниматели, часто приобретают различные товары из Китая, то и стоимость валюты этой страны определенным образом отражается на итоговых ценах для покупателей.

Однако юань, в отличие от предыдущих валют, пока что сохраняет свой курс. При этом он даже значительно дешевел в текущем году.

Например, на 3 января 1 юань стоил 71,94 тенге, а торги 8 апреля завершились даже небольшим укреплением до 70,3 тенге. При этом в середине марта он вовсе снижался до 67,5 тенге.

Динамика курса китайского юаня в 2025 году. Источник: Национальный банк РК

В какой валюте хранить деньги

Выбирая иностранные валюты для хранения накоплений, важно помнить об их волатильности – то есть курсы могут меняться как в сторону укрепления, так и в сторону снижения.

Поэтому важно соблюдать правило "не хранить все яйца в одной корзине". Это означает, что для надежного сбережения своих накоплений следует "держать" деньги сразу в нескольких видах иностранных валют, разделяя их на определенные пропорции – например, 30% хранить в тенге, еще 30% долларах, 20% в евро и так далее (размер долей определяет сам инвестор).

Также важно помнить, что сами по себе деньги подвергаются инфляции независимо от вида валюты. Поэтому лучшим решением может стать их вложение в различные финансовые инструменты.

Напомним, что в Казахстане могут запретить вывески с курсами иностранных валют для обменных пунктов. Однако казахстанцы все еще смогут узнавать актуальные цены в других источниках.

Также ранее эксперт спрогнозировал рост курса доллара до 542 тенге.

Дополнительно эксперты рассказали, что казахстанцам делать с деньгами в кризисное время.