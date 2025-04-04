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Как изменится курс доллара после введения пошлин от США для Казахстана и других стран

Опубликовано:

Женщина держит монету тенге на фоне электронного графика
Монета тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Введение пошлин для экспортных товаров из Казахстана в США вызвало некоторые опасения среди специалистов. При этом курс доллара отреагировал в сторону ослабления. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • США ввели пошлины на импорт товаров из ряда стран, включая Казахстан, что вызвало опасения о возможном замедлении экономики.
  • По мнению эксперта Эльдара Шамсутдинова, введение пошлин может привести к ослаблению тенге до 500-520 за доллар в ближайшие 1-3 месяца.
  • Несмотря на новость о пошлинах, курс доллара на бирже KASE незначительно снизился с 503,06 до 501,55 тенге.

Пошлины со стороны США на импорт иностранных товаров затронули множество государств, включая и Казахстан, для которого они составили 27%.

Это вызвало некоторые опасения о том, что экономика страны может замедлиться, что потенциально грозит негативными последствиями.

Однако позже было отмечено, что Казахстан избежал прямого удара от пошлин Трампа – 85% экспортных товаров страны не будет подвергнуто пошлинам.

Несмотря на подобные положительные факторы, общий эффект от введения пошлин может оказать негативное влияние на мировую торговлю. А это создает риски для валют развивающихся стран, считает Эльдар Шамсутдинов, эксперт в сфере экономики и автор Telegram-канала "Комментарий".

Что изменят пошлины

"Введение пошлин повышает волатильность и риск-офф на развивающихся рынках. На этом фоне спрос на доллар традиционно растет. Также возможная девальвация юаня в ответ на тарифное давление США усилит общее давление на тенге.

На горизонте 1-3 месяцев, вероятно, ослабление тенге – возможно, в диапазоне 500-520 тенге за доллар, особенно если доллар продолжит укрепляться на фоне глобальной переоценки рисков и ожиданий по ставке ФРС", – считает эксперт.
Монеты лежат на столе. На фоне – разноцветный график
Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В то же время он отмечает, что динамика индекса доллара (DXY) не однозначна.

Так, если европейский и другие центральные банки стран, входящих в G10 ("Большая десятка"), примут ответные меры на тарифные барьеры – например, ослабят свои валюты в пользу экспортеров – США не получат желаемого ослабления DXY.

А это снизит мотивацию к дополнительным пошлинам и может ограничить дальнейшее укрепление доллара, тем самым создавая окно для стабилизации тенге во втором полугодии.

"США в целом заинтересованы в ослаблении доллара, поскольку сильная валюта снижает конкурентоспособность экспорта. А пошлины и давление на ФРС – косвенные инструменты достижения этой цели", – отмечает Эльдар Шамсутдинов.

Реакция тенге в день объявления пошлин

Согласно данным биржи KASE, по итогам торгов 3 апреля доллар США немного подешевел: так, его средневзвешенный курс снизился с 503,06 тенге в предыдущий день до 501,57 тенге.

При этом в ходе торгов наибольшая цена среди сделок составила 502,81 тенге, а минимальная – 499,8 тенге за доллар.

То есть пока что новость об экспортных пошлинах не оказала влияния на курс доллара в Казахстане.

Как будет развиваться его динамика в дальнейшем, покажет развитие событий в вопросе торговых ограничений между США и другими крупными странами и объединениями: например, ЕС, Китаем и Индией.

Напомним, что действие тарифов США в отношении Казахстана и других стран начнется с 5 апреля текущего года.

Также ранее вице-министр нацэкономики ответил, как повлияет на Казахстан возможная торговая война между Китаем и США ввиду повышения пошлин.

Дополнительно стало известно, какие плюсы могут быть от новых пошлин США для Казахстана.

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Курс тенге
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2232708-kak-izmenitsya-kurs-dollara-posle-vvedeniya-poshlin-ot-ssha-dlya-kazahstana-i-drugih-stran/