Трамп повысил пошлины для Китая: отразится ли это на Казахстане, ответили в правительстве

На брифинге правительства вице-министр нацэкономики ответил, как повлияет на Казахстан возможная торговая война между Китаем и США ввиду повышения пошлин, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мне кажется, что здесь прямой зависимости нет. Вы задали вопрос: как повлияет на импорт китайских товаров ввод пошлин со стороны господина Трампа? Дело в том, что для Китая Америка является большим рынком сбыта.

Однако мы не думаем, что китайский экспорт как-то был ограничен до этого. То есть те объемы экспорта, которые мы могли из Китая потреблять, мы и до этого их потребляли, соответственно, мы не видим прямой связи здесь", - высказался вице-министр нацэкономики Арман Касенов.

Напомним, в первые дни своего президентства Дональд Трамп заявил о готовности ввести 10%-ные пошлины на китайский импорт с 1 февраля, обвиняя Китай в поставках запрещенного фентанила, который, по его словам, через Мексику попадает в США.

При этом же американский президент заявлял, что предпочел бы избежать введения тарифов на импортные товары, "если бы не сложившиеся обстоятельства".

Однако в начале февраля в США все же объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики.

Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%. Нововведения вступило в силу 1 февраля. По ее словам, "обещание было сделано и будет исполнено".

Сегодня стало известно, что Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая, повысив до 20%.