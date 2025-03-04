Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп повысил пошлины для Китая: отразится ли это на Казахстане, ответили в правительстве

Опубликовано:

Калькулятор, ручка и бумаги на столе
Калькулятор. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге правительства вице-министр нацэкономики ответил, как повлияет на Казахстан возможная торговая война между Китаем и США ввиду повышения пошлин, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мне кажется, что здесь прямой зависимости нет. Вы задали вопрос: как повлияет на импорт китайских товаров ввод пошлин со стороны господина Трампа? Дело в том, что для Китая Америка является большим рынком сбыта.

Однако мы не думаем, что китайский экспорт как-то был ограничен до этого. То есть те объемы экспорта, которые мы могли из Китая потреблять, мы и до этого их потребляли, соответственно, мы не видим прямой связи здесь", - высказался вице-министр нацэкономики Арман Касенов.

Напомним, в первые дни своего президентства Дональд Трамп заявил о готовности ввести 10%-ные пошлины на китайский импорт с 1 февраля, обвиняя Китай в поставках запрещенного фентанила, который, по его словам, через Мексику попадает в США.

При этом же американский президент заявлял, что предпочел бы избежать введения тарифов на импортные товары, "если бы не сложившиеся обстоятельства".

Однако в начале февраля в США все же объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики.

Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%. Нововведения вступило в силу 1 февраля. По ее словам, "обещание было сделано и будет исполнено".

Сегодня стало известно, что Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая, повысив до 20%.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2225352-tramp-povysil-poshliny-dlya-kitaya-otrazitsya-li-eto-na-kazahstane-otvetili-v-pravitelstve/