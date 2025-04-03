Запрет на размещение курсов валют вне помещения обменников вызвал опасения среди казахстанцев. Однако для тех, кому эта информация остается актуальной, есть другие удобные источники, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане обсуждается проект о запрете наружных табло с курсами валют, что вызвало возмущение у населения.

По мнению Telegram-канала Tengenomika, запрет связан с безопасностью дорожного движения и современными требованиями к внешнему виду зданий, а не с попытками скрыть информацию.

Казахстанцы смогут узнавать актуальные курсы валют через различные онлайн-источники, включая сайты, банковские приложения и биржевые сводки.

Проект о запрете на установление наружных табло с курсами валют будет обсуждаться до 15 апреля текущего года, а его введение (в случае одобрения) назначено на август. Среди причин указывался отвлекающий фактор таких табло для водителей.

Однако эти меры вызвали возмущения у казахстанцев. Например, среди различных теорий о причинах запрета указываются попытки "скрыть информацию" или контролировать недовольство населения из-за нестабильности национальной валюты.

Как отмечает Telegram-канал Tengenomika, причина более простая – безопасность и современные требования к внешнему виду зданий. И к таким нормам уже пришли в других странах.

Похожие примеры встречаются во всем мире

"Что говорят серьезные люди:

в Швеции установлено – если водитель залипает на табло больше 2 секунд, это уже потенциальное ДТП;

в Австралии – визуальный шум напрямую влияет на концентрацию;

в Европе – табло регулируют, особенно в исторических центрах (да, у них там свои Астаны). У нас же утвердили дизайн-код и стали наводить порядок с вывесками....

Так что это не цензура и не валютный заговор. Это нормальный шаг к цивилизации.

Курс доллара останется. Паника – нет. Просто теперь за ним нужно не голову задирать, а палец двигать по экрану. Что, согласитесь, безопаснее", – отмечают в Tengenomika.

При этом казахстанцы могут получить актуальную информацию по курсу обмена валют в различных онлайн-источниках.

Где узнавать актуальный курс

Например, на сайте NUR.KZ есть удобные разделы:

Также в рубрике "Финансы" регулярно публикуется актуальная информация о серьезных изменениях стоимости доллара США на валютных торгах биржи KASE.

Дополнительно казахстанцы могут узнавать о курсах валют в приложениях банков второго уровня и других онлайн-источниках.

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