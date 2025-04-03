На сколько подешевел доллар в Казахстане после введения пошлин США

На фоне информации о введении торговых пошлин США доллар на бирже в Казахстане подешевел, но не сильно – всего на полтора тенге. Какие курсы установили обменные пункты страны, читайте на NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) с прошлой пятницы, когда он составил 503,42 тенге, практически не менялся. Но сегодня произошел некоторый сдвиг – по итогам торгового дня на KASE американская валюта подешевела до 501,57 тенге. Снижение составило 1,49 тенге.

Отметим, что такое изменение курса не является значительным. Доллар без особых причин может подорожать или подешеветь сразу на несколько тенге. Несмотря на такие колебания, он уже более полутора месяцев держится у отметки в 500 тенге.

Таким образом, на курс американской валюты не сильно повлияла и новость о том, что президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 27% на товары, ввезенные из Казахстана. Впрочем, позже стало известно, что это не коснется 85% казахстанского экспорта.

Обменные пункты, работающие в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 499 до 500 тенге , продажа – от 505 до 506 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 497 до 502,3 тенге , продажа – от 502 до 505 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 500,5 до 502,5 тенге, продажа – от 503,5 до 505,5 тенге.

Вместе с тем в Казахстане дорожает золото. Вчера его стоимость снова обновила рекорд, превысив 50 тыс. тенге за один грамм.