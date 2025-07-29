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      Как мошенники могут добраться до денег казахстанцев, рассказали в финрегуляторе

      Опубликовано:

      Мужчина в балаклаве держит в руках купюры и банковскую карту
      Мошенник с деньгами и картой: Freepik.com/jcomp

      Обычно мошенничество ассоциируется только с телефонными звонками. Однако на деле у злоумышленников имеется множество методов, о которых следует знать. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Финрегулятор Казахстана предупреждает о методах мошенников, использующих психологические приемы для получения доступа к деньгам и личным данным граждан.
      • Мошенники часто создают тревожные ситуации, требуя срочных действий, или давят на эмоции, используя чувства страха, сочувствия и доверия.
      • АРРФР советует сохранять бдительность, не доверять незнакомцам в интернете, не передавать личные данные и реквизиты карт, а также проверять информацию через официальные каналы.

      Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР или финрегулятор) опубликовало напоминание о том, что мошенники используют различные психологические приемы, чтобы ввести граждан в заблуждение и получить доступ к их деньгам и личным данным.

      Важно знать о подобных методах, чтобы защитить себя и своих близких: под угрозой могут оказаться даже дети.

      При этом даже уровень образования, занимаемая должность или даже профессиональная подготовка не всегда защищают от злоумышленников – они могут тщательно придумывать различные сценарии для конкретного человека, используя приемы социальной инженерии.

      Как работают мошенники

      "Один из распространенных методов – создание тревожной ситуации. Граждан просят немедленно принять решение: «срочно перевести деньги», «иначе вы упустите возможность», «нужно срочно подтвердить операцию».

      Из-за ощущения потери времени или так называемого «риска упущенной выгоды» человек теряет способность критически оценивать происходящее и действуют автоматически", – сообщают в АРРФР.

      Мужчина разговаривает по телефону
      Телефонный звонок. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Другим примером популярного вида обмана называют давление на эмоции. То есть мошенники используют чувства:

      Также могут предлагаться возможности легкого заработка в онлайн-сфере.

      Другими словами, используются методы, которые затрагивают эмоциональное состояние жертвы, что мешает человеку сохранять рациональность и выявить обман.

      "Для того чтобы не стать жертвой, важно сохранять бдительность, не доверять незнакомцам в интернете, не передавать личные данные и реквизиты карт, не переходить по сомнительным ссылкам и всегда проверять информацию через официальные каналы.

      В случае любых сомнений необходимо прервать разговор, даже если собеседник представился официальным лицом – представителем правоохранительных органов, министерств или регулятора.

      Помните – никакие финансовые и правовые вопросы не решаются по телефону или через мессенджеры. Спокойная оценка ситуации и отказ от эмоциональных решений – основа финансовой и цифровой безопасности", – предупреждают в АРРФР.

      Напомним, что мошенники могут пугать казахстанцев арестом имущества за долги по кредитам.

      При этом в случае передачи им денег вернуть средства будет нелегко. Так, из украденных 25 млрд тенге удалось вернуть лишь 4%.

      Также не рекомендуется издеваться над злоумышленниками – они могут усилить нападки в ответ. Лучше просто прервать разговор, принять меры защиты и предупредить знакомых и близких.

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