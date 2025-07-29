Как мошенники могут добраться до денег казахстанцев, рассказали в финрегуляторе
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Обычно мошенничество ассоциируется только с телефонными звонками. Однако на деле у злоумышленников имеется множество методов, о которых следует знать. Об этом читайте в материале NUR.KZ.
- Финрегулятор Казахстана предупреждает о методах мошенников, использующих психологические приемы для получения доступа к деньгам и личным данным граждан.
- Мошенники часто создают тревожные ситуации, требуя срочных действий, или давят на эмоции, используя чувства страха, сочувствия и доверия.
- АРРФР советует сохранять бдительность, не доверять незнакомцам в интернете, не передавать личные данные и реквизиты карт, а также проверять информацию через официальные каналы.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР или финрегулятор) опубликовало напоминание о том, что мошенники используют различные психологические приемы, чтобы ввести граждан в заблуждение и получить доступ к их деньгам и личным данным.
Важно знать о подобных методах, чтобы защитить себя и своих близких: под угрозой могут оказаться даже дети.
При этом даже уровень образования, занимаемая должность или даже профессиональная подготовка не всегда защищают от злоумышленников – они могут тщательно придумывать различные сценарии для конкретного человека, используя приемы социальной инженерии.
Как работают мошенники
"Один из распространенных методов – создание тревожной ситуации. Граждан просят немедленно принять решение: «срочно перевести деньги», «иначе вы упустите возможность», «нужно срочно подтвердить операцию».
Из-за ощущения потери времени или так называемого «риска упущенной выгоды» человек теряет способность критически оценивать происходящее и действуют автоматически", – сообщают в АРРФР.
Другим примером популярного вида обмана называют давление на эмоции. То есть мошенники используют чувства:
- страха – например, могут угрожать, прямо представляясь мошенниками, но потом поступает другой звонок с якобы намерением помочь жертве;
- сочувствия – это могут быть схемы с просьбой оказать финансовую или другую помощь;
- доверия – это могут быть различные схемы, в которых используется прикрытие под сотрудников полиции, службы безопасности банка и так далее. Или используют уловки с обещаниями вернуть ранее украденные деньги.
Также могут предлагаться возможности легкого заработка в онлайн-сфере.
Другими словами, используются методы, которые затрагивают эмоциональное состояние жертвы, что мешает человеку сохранять рациональность и выявить обман.
"Для того чтобы не стать жертвой, важно сохранять бдительность, не доверять незнакомцам в интернете, не передавать личные данные и реквизиты карт, не переходить по сомнительным ссылкам и всегда проверять информацию через официальные каналы.
В случае любых сомнений необходимо прервать разговор, даже если собеседник представился официальным лицом – представителем правоохранительных органов, министерств или регулятора.
Помните – никакие финансовые и правовые вопросы не решаются по телефону или через мессенджеры. Спокойная оценка ситуации и отказ от эмоциональных решений – основа финансовой и цифровой безопасности", – предупреждают в АРРФР.
Напомним, что мошенники могут пугать казахстанцев арестом имущества за долги по кредитам.
При этом в случае передачи им денег вернуть средства будет нелегко. Так, из украденных 25 млрд тенге удалось вернуть лишь 4%.
Также не рекомендуется издеваться над злоумышленниками – они могут усилить нападки в ответ. Лучше просто прервать разговор, принять меры защиты и предупредить знакомых и близких.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2270061-kak-moshenniki-mogut-dobratsya-do-deneg-kazahstancev-rasskazali-v-finregulyatore/
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