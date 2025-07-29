Как мошенники могут добраться до денег казахстанцев, рассказали в финрегуляторе

Обычно мошенничество ассоциируется только с телефонными звонками. Однако на деле у злоумышленников имеется множество методов, о которых следует знать. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Финрегулятор Казахстана предупреждает о методах мошенников, использующих психологические приемы для получения доступа к деньгам и личным данным граждан.

Мошенники часто создают тревожные ситуации, требуя срочных действий, или давят на эмоции, используя чувства страха, сочувствия и доверия.

АРРФР советует сохранять бдительность, не доверять незнакомцам в интернете, не передавать личные данные и реквизиты карт, а также проверять информацию через официальные каналы.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР или финрегулятор) опубликовало напоминание о том, что мошенники используют различные психологические приемы, чтобы ввести граждан в заблуждение и получить доступ к их деньгам и личным данным.

Важно знать о подобных методах, чтобы защитить себя и своих близких: под угрозой могут оказаться даже дети.

При этом даже уровень образования, занимаемая должность или даже профессиональная подготовка не всегда защищают от злоумышленников – они могут тщательно придумывать различные сценарии для конкретного человека, используя приемы социальной инженерии.

Как работают мошенники

"Один из распространенных методов – создание тревожной ситуации. Граждан просят немедленно принять решение: «срочно перевести деньги», «иначе вы упустите возможность», «нужно срочно подтвердить операцию».

Из-за ощущения потери времени или так называемого «риска упущенной выгоды» человек теряет способность критически оценивать происходящее и действуют автоматически", – сообщают в АРРФР.

Телефонный звонок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Другим примером популярного вида обмана называют давление на эмоции. То есть мошенники используют чувства:

Также могут предлагаться возможности легкого заработка в онлайн-сфере.

Другими словами, используются методы, которые затрагивают эмоциональное состояние жертвы, что мешает человеку сохранять рациональность и выявить обман.

"Для того чтобы не стать жертвой, важно сохранять бдительность, не доверять незнакомцам в интернете, не передавать личные данные и реквизиты карт, не переходить по сомнительным ссылкам и всегда проверять информацию через официальные каналы.

В случае любых сомнений необходимо прервать разговор, даже если собеседник представился официальным лицом – представителем правоохранительных органов, министерств или регулятора.

Помните – никакие финансовые и правовые вопросы не решаются по телефону или через мессенджеры. Спокойная оценка ситуации и отказ от эмоциональных решений – основа финансовой и цифровой безопасности", – предупреждают в АРРФР.

Напомним, что мошенники могут пугать казахстанцев арестом имущества за долги по кредитам.

При этом в случае передачи им денег вернуть средства будет нелегко. Так, из украденных 25 млрд тенге удалось вернуть лишь 4%.

Также не рекомендуется издеваться над злоумышленниками – они могут усилить нападки в ответ. Лучше просто прервать разговор, принять меры защиты и предупредить знакомых и близких.

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