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    Как мошенники могут обманывать детей, рассказали в АФМ

    Опубликовано:

    Подросток с телефоном
    Ребенок с телефоном. Иллюстративное фото: Carol Yepes / Getty Images

    В период летних каникул у детей возрастает риск стать жертвами мошенников - для этого используется несколько схем обмана, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупреждает, что в период летних каникул у детей злоумышленники используют их свободное время и повышенную активность в цифровой среде для обмана, предлагая поддельные мобильные игры, товары и услуги, обещая легкий заработок или подарки.

    В этот период дети с наибольшей вероятностью могут стать объектом мошеннических действий, направленных на получение доступа к финансовой информации и средствам их родителей. Недостаток знаний и доверчивость делают их уязвимыми перед различными видами цифрового обмана.

    Особенно опасны такие схемы, как фальшивые выигрыши с просьбой ввести реквизиты карт, ложные просьбы о помощи от "друзей" или "родственников", вредоносные приложения и подозрительные ссылки. Во многих случаях ребенок сам не осознает, что имеет дело с мошенниками.

    Особое внимание стоит обратить на случаи, когда детям предлагают скачать приложение или игру якобы со скидкой или без рекламы - такие файлы могут содержать вредоносный код. Если смартфон привязан к банковскому счету родителя, мошенники получают доступ к конфиденциальной информации и могут похитить средства.

    Также, по данным АФМ, распространены схемы сбора геоданных через "умные" приложения. Таким образом злоумышленники узнают, где живет семья, где работает родитель, где учится ребенок и чем интересуется. Это создает риски не только финансовых потерь, но и угрозы безопасности всей семьи.

    "Агентство рекомендует родителям регулярно проводить с детьми разъяснительные беседы о рисках в интернете, ограничить время пребывания ребенка в сети, установить антивирусные программы, использовать настройки родительского контроля, а также обучать детей основам цифровой и финансовой грамотности. Важно объяснить, что ребенок в любой ситуации может обратиться за помощью к родителям", - предупредили в ведомстве.  

    Напомним, раньше также Национальный банк РК предупредил казахстанцев о росте случаев мошенничества в цифровом пространстве, с которыми сталкиваются дети и подростки.

    До этого в мае в Нацбанке заявили об участившихся случаях хищения данных банковских карт через онлайн-игры - злоумышленники, представляясь сотрудниками компаний или администраторами игр, под предлогом предоставления детям вознаграждений запрашивают реквизиты банковских карт.

    Также Комитет по охране прав детей сообщал, что участились случаи мошенничества, когда у детей пытаются обманным путем вызнать данные банковских карт родителей.

    А в январе о том, как мошенники могут добраться до денег родителей, обманув ребенка, рассказали в АРРФР. В ведомстве отметили, что мошенники создают различные ситуации-ловушки и пытаются заманить туда ребенка, пользуясь детской неопытностью и доверчивостью.

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