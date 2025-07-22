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    Финансы

      Казахстанцы теряют деньги из-за "долгов и устаревших данных"

      Опубликовано:

      Подсчет налогов на калькуляторе
      Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

      Мошенники стали чаще представляться сотрудниками ЦОНов и налоговых служб. Они пугают жертв долгами, штрафами, "устаревшими данными" и выманивают деньги. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Мошенники часто представляются сотрудниками каких-либо служб. Самые популярные роли: полицейский или менеджер банка, однако иногда преступники "включают фантазию".

      Как сообщает медиа-портал FinGramota, в последнее время участились случаи, когда мошенники звонят или отправляют сообщения от имени Комитета государственных доходов (КГД) или Центра обслуживания населения (ЦОН).

      Сообщение о задолженности

      Мошенники рассылают сообщения якобы от имени Комитета госдоходов – через мессенджеры, почту или SMS. Внутри – пугающая история о долге, штрафе или просрочке, с угрозами ареста счетов и указанием срока оплаты.

      В письме обычно есть ссылка на "платежный портал", который на деле оказывается фишинговой страницей. Введенные туда данные (ИИН, карта, коды) сразу уходят мошенникам. Иногда к сообщению прикладывают "документ" – на самом деле это вирус, который крадет личную информацию или блокирует устройство.

      Иногда схема отличается. Мошенники отправляют QR-код, который ведет на страницу, визуально похожую на портал электронного правительства (eGov.kz). Там указываются реквизиты для оплаты, а в списке получателей фигурирует организация с похожим на официальное названием вроде "Платежного терминала доходов".

      Чтобы убедить жертву в подлинности, мошенники копируют стиль деловой переписки: ставят логотипы КГД и "Правительства для граждан", добавляют подписи и вымышленные номера документов. Все это должно убедить людей, что сообщение настоящее.

      Шифровальщик и вымогатель

      Иногда преступники отправляют файлы. Они могут называться по-разному, например, "payment_notification.exe" или "penalty_pdf.zip". При их открытии запускается вирус, который:

      • отслеживает клавиатуру (сбор паролей);
      • перехватывает SMS-коды;
      • получает доступ к файлам и приложениям;
      • может зашифровать устройство и требовать выкуп.

      "Устаревшая информация" – срочно обновите ее

      Мошенник представляется сотрудником ЦОНа и сообщает о необходимости обновить персональные данные. Он может даже сообщить реальные детали биографии своей жертвы, например, фамилию, место рождения или даже старый адрес прописки – это все он получил из-за старых утечек информации.

      После этого аферист отправляет жертве ссылку на фальшивую страницу, визуально копирующую портал eGov.kz. При вводе ИИН, данных карты и SMS-кода вся информация попадает в руки злоумышленников.

      Другой вариант схемы: преступник предлагает установить мобильное приложение или "обновление" для доступа к якобы расширенным функциям. На деле – это вредоносное ПО, способное перехватывать сообщения, получать доступ к банковским приложениям, активировать микрофон и камеру.

      Также мошенники могут запросить фотографию удостоверения личности с обеих сторон – впоследствии она используется в схемах с поддельными кредитами и кражей личности.

      Как защитить себя от фейковых уведомлений
      Как защитить себя от фейковых уведомлений. Инфографика: fingramota.kz

      Казахстанцам стоит помнить, что любое сообщение с угрозами, ссылками на оплату или просьбой ввести личные данные – повод насторожиться. Госорганы не рассылают счета в мессенджерах и не просят устанавливать подозрительные приложения.

      Отметим, что схема с "налогами" не является новой. Ранее в Казахстане фиксировались случаи, когда мошенники представлялись налоговыми органами и пытались обмануть граждан.

      Также мы рассказывали о том, что в последнее время аферисты стали чаще обманывать людей, которые просто ищут дистанционную работу.

      А недавно стало известно, что мошенники активно атакуют и геймеров. Подробнее о том, как можно потерять огромные суммы реальных денег из-за онлайн-игр, мы рассказывали здесь.

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