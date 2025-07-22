Казахстанцы теряют деньги из-за "долгов и устаревших данных"
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Мошенники стали чаще представляться сотрудниками ЦОНов и налоговых служб. Они пугают жертв долгами, штрафами, "устаревшими данными" и выманивают деньги. Подробности читайте на NUR.KZ.
Мошенники часто представляются сотрудниками каких-либо служб. Самые популярные роли: полицейский или менеджер банка, однако иногда преступники "включают фантазию".
Как сообщает медиа-портал FinGramota, в последнее время участились случаи, когда мошенники звонят или отправляют сообщения от имени Комитета государственных доходов (КГД) или Центра обслуживания населения (ЦОН).
Сообщение о задолженности
Мошенники рассылают сообщения якобы от имени Комитета госдоходов – через мессенджеры, почту или SMS. Внутри – пугающая история о долге, штрафе или просрочке, с угрозами ареста счетов и указанием срока оплаты.
В письме обычно есть ссылка на "платежный портал", который на деле оказывается фишинговой страницей. Введенные туда данные (ИИН, карта, коды) сразу уходят мошенникам. Иногда к сообщению прикладывают "документ" – на самом деле это вирус, который крадет личную информацию или блокирует устройство.
Иногда схема отличается. Мошенники отправляют QR-код, который ведет на страницу, визуально похожую на портал электронного правительства (eGov.kz). Там указываются реквизиты для оплаты, а в списке получателей фигурирует организация с похожим на официальное названием вроде "Платежного терминала доходов".
Чтобы убедить жертву в подлинности, мошенники копируют стиль деловой переписки: ставят логотипы КГД и "Правительства для граждан", добавляют подписи и вымышленные номера документов. Все это должно убедить людей, что сообщение настоящее.
Шифровальщик и вымогатель
Иногда преступники отправляют файлы. Они могут называться по-разному, например, "payment_notification.exe" или "penalty_pdf.zip". При их открытии запускается вирус, который:
- отслеживает клавиатуру (сбор паролей);
- перехватывает SMS-коды;
- получает доступ к файлам и приложениям;
- может зашифровать устройство и требовать выкуп.
"Устаревшая информация" – срочно обновите ее
Мошенник представляется сотрудником ЦОНа и сообщает о необходимости обновить персональные данные. Он может даже сообщить реальные детали биографии своей жертвы, например, фамилию, место рождения или даже старый адрес прописки – это все он получил из-за старых утечек информации.
После этого аферист отправляет жертве ссылку на фальшивую страницу, визуально копирующую портал eGov.kz. При вводе ИИН, данных карты и SMS-кода вся информация попадает в руки злоумышленников.
Другой вариант схемы: преступник предлагает установить мобильное приложение или "обновление" для доступа к якобы расширенным функциям. На деле – это вредоносное ПО, способное перехватывать сообщения, получать доступ к банковским приложениям, активировать микрофон и камеру.
Также мошенники могут запросить фотографию удостоверения личности с обеих сторон – впоследствии она используется в схемах с поддельными кредитами и кражей личности.
Казахстанцам стоит помнить, что любое сообщение с угрозами, ссылками на оплату или просьбой ввести личные данные – повод насторожиться. Госорганы не рассылают счета в мессенджерах и не просят устанавливать подозрительные приложения.
Отметим, что схема с "налогами" не является новой. Ранее в Казахстане фиксировались случаи, когда мошенники представлялись налоговыми органами и пытались обмануть граждан.
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А недавно стало известно, что мошенники активно атакуют и геймеров. Подробнее о том, как можно потерять огромные суммы реальных денег из-за онлайн-игр, мы рассказывали здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2267634-kazahstancy-teryayut-dengi-iz-za-dolgov-i-ustarevshih-dannyh/
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