Как мошенники обещают вернуть деньги и повторно обманывают казахстанцев
Опубликовано:
Мошенники стали чаще использовать схему Secondary Fraud – когда жертвой становится человек, который уже потерял деньги из-за действий аферистов. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
Часто мошенники изображают из себя полицейских, банкиров и прочих менеджеров, чтобы, втеревшись в доверие к своей жертве, оставить ее без гроша в кармане. Однако иногда преступники выбирают своей целью тех, кто уже стал жертвой обмана.
Как сообщает Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты, сейчас у аферистов популярна так называемая схема Secondary Fraud, или "вторичное мошенничество".
Они представляются службами поддержки, юридическими консультантами или даже изображают из себя фирмы, которые помогают "вернуть" доступ к аккаунтам.
Их расчет прост: человек, потерявший деньги, начнет искать способ их вернуть и в отчаянии обратится к тем, кто пообещает помочь. К сожалению, "нарваться" на аферистов легче легкого – такие "услуги" свободно рекламируются в социальных сетях.
Преступники умело пользуются стрессом, тревогой и желанием как можно скорее вернуть деньги. Чтобы не стать жертвой повторно, важно проверять источники информации, не передавать личные данные незнакомцам и не поддаваться на обещания "мгновенного возврата средств".
Эксперты призывают граждан проверять сайты и контакты служб поддержки на подлинность и использовать только официальные каналы для обращения за помощью, а не обращаться к "экспертам" из рекламы.
Также ранее мы рассказывали о схеме "Матрешка". В ней участвуют сразу несколько мошенников, которые по очереди "обрабатывают" свою жертву. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2263527-obeshchayut-vernut-dengi-moshenniki-povtorno-obmanyvayut-kazahstancev/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах