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    Финансы

      Как мошенники обещают вернуть деньги и повторно обманывают казахстанцев

      Опубликовано:

      Мошенник в маске держит деньги
      Мошенник. Иллюстративное фото: anantachat/GettyImages

      Мошенники стали чаще использовать схему Secondary Fraud – когда жертвой становится человек, который уже потерял деньги из-за действий аферистов. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      Часто мошенники изображают из себя полицейских, банкиров и прочих менеджеров, чтобы, втеревшись в доверие к своей жертве, оставить ее без гроша в кармане. Однако иногда преступники выбирают своей целью тех, кто уже стал жертвой обмана.

      Как сообщает Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты, сейчас у аферистов популярна так называемая схема Secondary Fraud, или "вторичное мошенничество".

      Они представляются службами поддержки, юридическими консультантами или даже изображают из себя фирмы, которые помогают "вернуть" доступ к аккаунтам.

      Их расчет прост: человек, потерявший деньги, начнет искать способ их вернуть и в отчаянии обратится к тем, кто пообещает помочь. К сожалению, "нарваться" на аферистов легче легкого – такие "услуги" свободно рекламируются в социальных сетях.

      Фейковые объявления от "экспертов", которые якобы помогают вернуть деньги жертвам мошенников
      Фейковые объявления. Источник: Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты

      Преступники умело пользуются стрессом, тревогой и желанием как можно скорее вернуть деньги. Чтобы не стать жертвой повторно, важно проверять источники информации, не передавать личные данные незнакомцам и не поддаваться на обещания "мгновенного возврата средств".

      Эксперты призывают граждан проверять сайты и контакты служб поддержки на подлинность и использовать только официальные каналы для обращения за помощью, а не обращаться к "экспертам" из рекламы.

      Также ранее мы рассказывали о схеме "Матрешка". В ней участвуют сразу несколько мошенников, которые по очереди "обрабатывают" свою жертву. Подробнее о ней читайте в нашем материале.

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