"Мамы-попрошайки" снова обманывают доверчивых казахстанцев

Мошенники стали чаще изображать из себя мамочек с ребенком, которому нужна помощь. Они попрошайничают в соцсетях, пытаясь вытянуть у доверчивых казахстанцев деньги. Подробности читайте на NUR.KZ.

Не всегда мошенники пытаются взломать аккаунты своих жертв или запугивают граждан оформленным на них кредитом. Иногда в ход идут "слезы".

Как отмечает Telegram-канал Aqparat Saqshysy, сейчас в социальных сетях набирают обороты жалобные истории матерей, которым нужна помощь. Такие методы обмана работали и раньше.

Аферисты создают страницу, например, в Instagram, на которой публикуют фотографии младенца, скачанные из интернета. В описании могут рассказать, что им нужна срочная помощь. Естественно, на деле это просто легенда, которая используется, чтобы разжалобить других пользователей и вытянуть у них деньги.

Далее с этого аккаунта мошенники могут оставлять комментарии под постами в крупных пабликах, обычно посвященных малышам и родителям, в которых просят о помощи настоящих казахстанских мам.

"Одолжите баночки с детским питанием, если кормите не грудью, а смесью. Осталось только две порции. Деньги верну по возможности, как поступят", – стандартная просьба аферистов, которые для пущей убедительности даже могут перечислить названия смесей или предложить "обмен" на гипоаллергенные, потому что обычное питание не подошло.

Далее происходит интересная ситуация: под их комментарием начинают писать другие "мамы", которые якобы готовы помочь, но не смесями, а деньгами и просят указать номер карточки. На самом деле это такие же мошенники, которые лишь притворяются мамами, чтобы создать видимость помощи.

Расчет на то, что большинству казахстанцев проще скинуть небольшую сумму на карту, чем покупать баночки с детским питанием. К этому и подводят мошенники – им нужны деньги, а не детское питание.

Естественно, помогать или нет – самостоятельное решение каждого казахстанца. Но, перед тем как отправить деньги, стоит убедиться, что получатель действительно является матерью, которой нужна помощь.

Чтобы проверить, не мошенник ли просит помощи, можно написать в "личку" и спросить адрес, куда нужно привезти детское питание – если ответа нет, возможно, это обман. В качестве дополнительной проверки можно написать с другого аккаунта и попросить номер телефона для денежного перевода – если после этого ответят, значит, точно аферисты.

При наличии свободного времени всегда можно встретиться с женщиной лично. Если она действительно вышла, то уже на месте можно передать или детскую смесь, или деньги – кому как удобно.

Важно помнить, что настоящие нуждающиеся не откажутся от реальной помощи. А мошенники исчезают, как только речь заходит не о переводе денег.

Отметим, что мошенники всегда активно играют на чувствах людей. Например, в прошлом году мы рассказывали о том, что фейковый аккаунт помощи больным детям заработал миллионы на добросердечных казахстанцах.

Ранее в МВД предупредили казахстанцев об участившихся мошеннических схемах и проинструктировали, как общаться с аферистами.

Также недавно схему обмана казахстанцев через их детей озвучили в Министерстве просвещения РК.