Почему опасно издеваться над телефонными мошенниками в Казахстане

Распознав звонок от мошенников, казахстанцы могут решить поиздеваться и пошутить над злоумышленниками. Но в итоге это может обернуться еще большим количеством обмана. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстанцам не рекомендуется издеваться над телефонными мошенниками, так как это может привести к увеличению количества звонков от злоумышленников.

Мошенники могут отомстить, передав данные "обидчика" в другие базы или подменив его номер телефона для звонков другим жертвам.

Для защиты от мошенников рекомендуется прерывать подозрительные звонки, не поддаваться на угрозы, не сообщать личные данные и не переходить по подозрительным ссылкам.

Мошенничество является одной из главных угроз, с которыми казахстанцы могут встретиться как на просторах Интернета, так и в телефонных звонках.

При этом наиболее распространенные схемы обмана с использованием телефонных звонков становятся предсказуемыми и легко обнаруживаются. А казахстанцы могут захотеть потянуть время и продолжить разговор, чтобы лишить мошенников возможности обманывать других людей в это время и просто поиздеваться над ними.

Однако злоумышленники могут отомстить за подобные действия.

Как мстят мошенники

Как отмечается в некоторых сообщениях в Интернете, казахстанцы столкнулись с ростом звонков от злоумышленников и даже их жертв после случаев издевательства над мошенниками.

То есть в отместку за потраченное время мошенники могут внести информацию о жертве (имя, телефон, банковские карты и так далее) в другие базы данных, которые продаются в "даркнете".

Соответственно, количество подобных звонков в результате только возрастает – то есть все больше разных мошенников пробуют обмануть казахстанцев по переданным их "коллегами" данным.

Компакт-диск с личными данными. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

Также злоумышленники могут подставить своих "обидчиков", подменив их телефонные номера – используются специальные программы, которые маскируют звонки от мошенников под номер другого человека.

В результате казахстанцам, которые ранее издевались над телефонным мошенником, могут названивать другие жертвы обмана, угрожая и требуя возврата денег.

Что делать при звонках от мошенников

Чтобы защитить себя от обмана и других негативных последствий, которые могут наступить из-за злоумышленников, казахстанцам следует придерживаться некоторых правил безопасности:

при подозрительных звонках от банков, микрофинансовых организаций, правоохранительных органов и так далее прервать разговор и самостоятельно обратиться в эти организации по контактным данным, размещенным на официальных сайтах;

не поддаваться угрозам, устрашениям и прочим видам эмоционального давления, которое обычно оказывают мошенники для запугивания жертвы;

не сообщать свои личные данные (номер телефона, банковской карты и так далее), а также SMS-коды третьим лицам и не заполнять их на различных сайтах;

не переходить по подзрительным ссылкам в социальных сетях.

Другими словами, при обнаружении мошеннических звонков казахстанцам следует просто прервать разговор и помнить о правилах безопасности. А попытки поиздеваться над злоумышленниками могут обернуться негативными последствиями.

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