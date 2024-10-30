Почему опасно издеваться над телефонными мошенниками в Казахстане

Распознав звонок от мошенников, казахстанцы могут решить поиздеваться и пошутить над злоумышленниками. Но в итоге это может обернуться еще большим количеством обмана. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Казахстанцам не рекомендуется издеваться над телефонными мошенниками, так как это может привести к увеличению количества звонков от злоумышленников.
- Мошенники могут отомстить, передав данные "обидчика" в другие базы или подменив его номер телефона для звонков другим жертвам.
- Для защиты от мошенников рекомендуется прерывать подозрительные звонки, не поддаваться на угрозы, не сообщать личные данные и не переходить по подозрительным ссылкам.
Мошенничество является одной из главных угроз, с которыми казахстанцы могут встретиться как на просторах Интернета, так и в телефонных звонках.
При этом наиболее распространенные схемы обмана с использованием телефонных звонков становятся предсказуемыми и легко обнаруживаются. А казахстанцы могут захотеть потянуть время и продолжить разговор, чтобы лишить мошенников возможности обманывать других людей в это время и просто поиздеваться над ними.
Однако злоумышленники могут отомстить за подобные действия.
Как мстят мошенники
Как отмечается в некоторых сообщениях в Интернете, казахстанцы столкнулись с ростом звонков от злоумышленников и даже их жертв после случаев издевательства над мошенниками.
То есть в отместку за потраченное время мошенники могут внести информацию о жертве (имя, телефон, банковские карты и так далее) в другие базы данных, которые продаются в "даркнете".
Соответственно, количество подобных звонков в результате только возрастает – то есть все больше разных мошенников пробуют обмануть казахстанцев по переданным их "коллегами" данным.
Также злоумышленники могут подставить своих "обидчиков", подменив их телефонные номера – используются специальные программы, которые маскируют звонки от мошенников под номер другого человека.
В результате казахстанцам, которые ранее издевались над телефонным мошенником, могут названивать другие жертвы обмана, угрожая и требуя возврата денег.
Что делать при звонках от мошенников
Чтобы защитить себя от обмана и других негативных последствий, которые могут наступить из-за злоумышленников, казахстанцам следует придерживаться некоторых правил безопасности:
- при подозрительных звонках от банков, микрофинансовых организаций, правоохранительных органов и так далее прервать разговор и самостоятельно обратиться в эти организации по контактным данным, размещенным на официальных сайтах;
- не поддаваться угрозам, устрашениям и прочим видам эмоционального давления, которое обычно оказывают мошенники для запугивания жертвы;
- не сообщать свои личные данные (номер телефона, банковской карты и так далее), а также SMS-коды третьим лицам и не заполнять их на различных сайтах;
- не переходить по подзрительным ссылкам в социальных сетях.
Другими словами, при обнаружении мошеннических звонков казахстанцам следует просто прервать разговор и помнить о правилах безопасности. А попытки поиздеваться над злоумышленниками могут обернуться негативными последствиями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2180397-pochemu-opasno-izdevatsya-nad-telefonnymi-moshennikami-v-kazahstane/