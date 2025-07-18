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    Финансы

      Удаленная работа стала приманкой мошенников, считают эксперты

      Опубликовано:

      Мошенничество
      Мошенник. Иллюстративное фото: Milan_Jovik/Getty Images

      Эксперты отмечают рост мошеннических атак в интернете на людей, которые ищут удаленную работу. Они рассылают вирусы и требуют деньги за разблокировку устройств. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Удаленная работа зачастую удобнее и выгоднее классической трудовой деятельности, ведь как минимум из статьи расходов вычеркиваются затраты на дорогу. Однако видимо из-за плюсов "удаленка" и попала под внимание мошенников.

      Как сообщают эксперты из Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), которые занимаются разведкой уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов, в 2025 году в Интернете сложилась новая тенденция – преступники начали активно атаковать пользователей, находящихся в поиске работы, в том числе, удаленной.

      Только за май-июнь появилось сразу несколько новых схем обмана, замаскированных под процесс поиска работы.

      Вирусы в "тестовых заданиях"

      Тестовое задание – привычная тема для фрилансеров и тех, кто работает на дистанционном формате. Поэтому неудивительно, что именно их взяли на вооружение аферисты.

      Суть проста: кандидату отправляют якобы "тестовое задание". Файл на самом деле содержит стиллер – вредоносную программу, ворующую пароли и данные авторизации. Вся сворованная информация затем может использоваться для взлома аккаунтов или продаваться на черном рынке.

      Девушка смотрит в экран телефона, держа в руках банковскую карту
      Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

      Фальшивые собеседования

      Совсем недавно, в июне, появилась другая схема – "онлайн-собеседования". Мошенники отправляли жертве ссылку на поддельную страницу Google Meet.

      Человеку достаточно было авторизоваться и он тут же терял доступ к своему аккаунту, в том числе и к электронной почте.

      Трояны и стилеры для айтишников

      Для IT-специалистов мошенники придумали особую схему. Они отправляют "тестовое задание" в котором нужно скомпилировать код. Только вот в исходниках – вирус, который способен вытащить из системы конфиденциальные данные.

      Иногда вместо компиляции аферисты предлагают запустить тестовую программу, которая якобы "проверяет" компьютер, но итог тот же – загруженный вирус.

      Мошенник в маске держит деньги
      Мошенник. Иллюстративное фото: anantachat/GettyImages

      Вымогательство через iCloud

      Последней выявленной схемой стала проверка компьютера Apple, наличие которого было одним из требований "вакансии".

      Мошенники отправляли "кандидату" аккаунт iCloud, чтобы тот авторизовался через него. После этого устройство блокировалось, а "работодатель" начинал требовать плату в размере 100-500 долларов за разблокировку.

      Чаще всего такие вакансии публиковались в Telegram-каналах. Чуть реже такие вакансии размещались на популярных сервисах, однако отличительным признаком их был немедленный перевод коммуникаций с откликнувшимся соискателем в Telegram.

      Удаленка становится все популярнее – и этим пользуются аферисты. Поэтому искать вакансии в интернете теперь нужно с таким же вниманием, с каким обычно подписывается трудовой договор.

      Нельзя переходить по сомнительным ссылкам, устанавливать подозрительные программы и уж тем более не стоит сообщать личные данные, особенно если "работодатель" обещает легкий заработок или торопит с решением.

      Отметим, нередко мошенники обманывают казахстанцев, которые ищут работу за рубежом.

      Но чаще всего аферисты действуют "по старинке": представляются банковскими служащими, сотрудниками полиции или работниками коммунальных служб.

      В любом случае, казахстанцы, которые поняли, что с ними по телефону говорит мошенник, должны сразу же прекратить общение. А вот почему опасно издеваться над аферистами, мы рассказывали здесь.

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