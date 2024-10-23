Можно ли оформить ипотеку, накопив 3 млн тенге в Казахстане

Желая приобрести жилье, казахстанцы могут сфокусироваться только на сумме первоначального взноса. Однако их поджидают и другие расходы, что грозит нехваткой денег. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Ипотечное кредитование позволяет стать владельцем собственной квартиры или дома без наличия достаточной суммы денег для покрытия их полной стоимости.

Для оформления ипотеки требуется первоначальный взнос в размере от 10% до 50% в зависимости от ее условий: это могут быть госпрограммы или предложения от банков второго уровня.

При этом казахстанцы должны будут вносить ежемесячные платежи, также иногда их поджидают другие сопутствующие расходы. Поэтому необходимая сумма накоплений может различаться.

Напомним, что ранее в Казахстане требовали отменить первоначальный взнос для ипотеки.

На что хватит 3 млн тенге

Допустим, условная семья казахстанцев собрала 3 млн тенге для покупки жилья.

Если они участвуют в льготных или региональных ипотечных программах, то первоначальный взнос может составить от 10%. В этом случае казахстанцам будет доступна покупка жилья стоимостью до 30 млн тенге.

Однако на деле эта цифра может оказаться гораздо меньше из-за условий кредитования. Так, ипотечные программы могут иметь ограничения по размеру займа: в некоторых из них лимит достигает 18 млн тенге, а в других – до 25 млн тенге.

В таких случаях у казахстанцев появится возможность выбора:

внести минимальный первоначальный взнос – удастся оформить ипотеку и оставить средства на другие цели, включая ремонт и покупку мебели, но в итоге размер долга и переплата будут больше;

внести всю накопленную сумму – переплата и долг уменьшатся, однако денег может не хватить на ремонт и обустройство нового жилья.

А если минимальный первоначальный взнос должен составить от 20%, то накопленные 3 млн тенге позволят приобрести жилье стоимостью до 15 млн тенге. А этой суммы может не хватить на приобретение квартиры в крупных городах Казахстана.

Поэтому казахстанцам нужно заранее выбрать подходящие ипотечные программы, изучив их условия (включая стоимость жилья и размер первоначального взноса). И если это потребуется – отложить покупку, чтобы накопить больше денег.

Также следует тщательно рассчитать свои финансовые возможности, чтобы избежать чрезмерной нагрузки ипотеки на семейный бюджет.

Напомним, что в некоторых случаях казахстанцы могут оформить ипотеку без первоначального взноса.