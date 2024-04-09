Как выбрать между ипотекой и рассрочкой жилья в Казахстане

Купить квартиру можно через ипотеку в банках или специальные предложения от застройщиков. А выгода от выбора будет зависеть от финансовых возможностей покупателя. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Так как жилье является очень дорогой покупкой, казахстанцам приходится искать более доступные варианты для приобретения с имеющимся объемом накоплений.

Для этого они могут воспользоваться:

ипотекой – она может быть как рыночной, предлагаемой банками второго уровня, так и льготной в рамках госпрограмм;

рассрочкой – ее обычно предлагают сами строительные компании.

При этом каждый из этих инструментов будет иметь свои особенности, влияющие на выгоду для отдельно взятого покупателя. Сравним условия для наглядности.

Первоначальный взнос

Сумма, которая необходима для оформления ипотеки или рассрочки зависит от условий этих программ. Обычно для жилищного кредита требуется от 10-20% первоначального взноса. Все зависит от самой ипотеки: рыночной или льготной.

А при рассрочке на жилье эта сумма будет выше – от 20%, а в некоторых случаях вовсе требуется внести 30-50% от стоимости жилья.

То есть ипотека будет более доступной при меньших накоплениях.

Переплата и размеры ежемесячных платежей

Ипотека обычно предполагает оформление займа на длительный срок (до 20-25 лет), что позволяет добиться более низкой размеры ежемесячных взносов для ипотечников. Однако это также приведет к росту итоговой переплаты.

Фигурки и монеты. Иллюстративное фото: Wipada Wipawin/Getty Images

Можно сократить срок займа и переплату, но тогда увеличатся размеры ежемесячных платежей.

А в случае рассрочки срок договора будет значительно меньше: обычно он зависит от даты сдачи объекта в эксплуатацию и поэтому не превышает двух-трех лет (в редких случаях достигает пяти лет).

Соответственно, ежемесячные платежи в рамках такой рассрочки будут обходиться дороже для покупателя, хоть и практически отсутствует переплата.

Как сделать выбор

Учитывая условия, предлагаемые покупателям от банков и застройщиков, можно сделать следующие выводы.

Ипотека – она может стать более доступной из-за низкой суммы первоначального взноса (зависит от ипотечной программы), а длительный срок договора позволит платить ежемесячные взносы с меньшим риском ухудшения качества жизни.

Однако заемщик в итоге переплатит за квартиру большую сумму денег. Поэтому такой вариант подойдет казахстанцам, у которых нет крупных накоплений и уровень доходов не позволяет выделять значительные суммы на ежемесячные платежи.

Рассрочка – главная выгода заключается в отсутствии переплаты. Однако за это приходится внести больший первоначальный взнос, а размер ежемесячных платежей может оказаться намного выше.

Такой вариант будет более доступным и выгодным для казахстанцев с высоким уровнем доходов. Но если неправильно рассчитать свои финансовые возможности, возникает риск оказаться в долгах.

Поэтому, выбирая между ипотекой и рассрочкой на покупку жилья, важно тщательно оценить не только суммы своих накоплений, но и уровень как доходов, так и расходов. Это позволит понять, сколько денег можно выделить на покупку квартиры.

Ранее мы рассказывали, можно ли купить строящееся жилье по новой льготной ипотеке в Казахстане.