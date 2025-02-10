Средняя зарплата сильно выросла в Казахстане

Средняя зарплата в Казахстане по итогам четвертого квартала 2024 года выросла на 11,4% за три месяца, составив 434 982 тенге. Подробнее о показателях узнали журналисты NUR.KZ.

В Бюро национальной статистики (БНС) вышла очередная статистическая информация о численности и заработной плате работников в Казахстане, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, за четвертый квартал 2024 года и в целом за год.

Так, фактическая численность работников в четвертом квартале составила 3,8 млн человек. Им за три месяца выплатили 4,9 трлн тенге. В фонд оплаты труда (ФОТ) вошли, как должностные оклады, так и доплаты, надбавки, премии и иные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера.

Таким образом, среднемесячная зарплата составила 434 982 тенге. По сравнению с третьим кварталом она выросла на 11,4%. Такой резкий рост мог быть связан с премиальными и праздничными выплатами в конце года.

С учетом данных с января по декабрь средняя зарплата за весь 2024 год была равна 402 626 тенге. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 11,6%.

При этом отметим, что средняя зарплата может сильно отличаться в зависимости от вида экономической деятельности и региона.

Средняя зарплата по видам экономической деятельности

Например, в разрезе основных видов экономической деятельности выше всего средняя зарплата в четвертом квартале 2024 года была зафиксирована в сфере финансовой и страховой деятельности – 943 931 тенге.

На втором месте информация и связь – 798 337 тенге. А на третьем – профессиональная, научная и техническая деятельность, где этот показатель составляет 697 905 тенге.

Далее идет сфера промышленности со средней зарплатой 618 523 тенге. Но выделяется в ней горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, где в среднем зарабатывают 904 963 тенге.

Самые низкие показатели между тем наблюдаются в следующих сферах: образование – 311 298 тенге, искусство, развлечения и отдых – 300 790 тенге, а также сельское, лесное и рыбное хозяйство – 297 092 тенге.

Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности в Казахстане в IV квартале 2024 года Вид экономической деятельности Средняя зарплата (тенге) Рост за квартал (%) Рост за год (%) Всего по республике Казахстан 434 982 11,4 10,5 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 297 092 4,7 22,7 Промышленность 618 523 10,3 14,3 Строительство 541 082 6,1 8,7 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 399 897 11,0 17,1 Транспорт и складирование 572 626 7,6 14,3 Предоставление услуг по проживанию и питанию 361 565 8,6 15,2 Информация и связь 798 337 18,6 32,8 Финансовая и страховая деятельность 943 931 13,5 15,9 Операции с недвижимым имуществом 325 624 9,0 20,3 Профессиональная, научная и техническая деятельность 697 905 17,6 13,6 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 372 362 3,6 3,1 Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение 384 499 21,2 3,4 Образование 311 298 14,5 5,0 Здравоохранение и социальное обслуживание населения 334 695 6,9 7,6 Искусство, развлечения и отдых 300 790 12,6 20,6 Предоставление прочих видов услуг 331 346 0,1 12,8 По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью

Средняя заработная плата по регионам Казахстана

Среди регионов в тройку лидеров по уровню средней заработной платы в четвертом квартале 2024 года входят Атырауская (640 938 тенге) и Мангистауская (607 867 тенге) области, а также Астана (604 104 тенге).

Четвертое и пятое места занимают область Ұлытау (600 682 тенге) и Алматы (539 125 тенге). В Шымкенте средняя зарплата составляет 330 193 тенге.

Самые низкие показатели между тем зафиксированы в области Жетісу (314 398 тенге), а также Жамбылской (313 073 тенге) и Туркестанской (304 325 тенге) областях.

Среднемесячная номинальная заработная плата по регионам Казахстана в IV квартале 2024 года Область / город Средняя зарплата (тенге) Рост за квартал (%) Рост за год (%) Республика Казахстан 434 982 11,4 10,5 Абай 363 624 8,7 11,8 Акмолинская 348 095 6,1 3,1 Актюбинская 406 520 10,3 12,6 Алматинская 353 691 14,7 10,7 Атырауская 640 938 1,6 8,3 Западно-Казахстанская 361 140 6,2 6,9 Жамбылская 313 073 12,0 8,9 Жетісу 314 398 12,1 9,1 Карагандинская 415 544 10,8 13,2 Костанайская 376 535 11,3 12,3 Кызылординская 349 918 7,6 7,6 Мангистауская 607 867 6,6 8,6 Павлодарская 408 370 13,1 10,0 Северо-Казахстанская 315 540 10,0 12,9 Туркестанская 304 325 14,2 9,1 Ұлытау 600 682 16,5 8,4 Восточно-Казахстанская 413 258 14,8 10,5 Астана 604 104 19,8 9,8 Алматы 539 125 14,4 13,6 Шымкент 330 193 6,6 13,6 По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью

При этом отметим, что средний показатель не говорит о том, что все казахстанцы зарабатывают указанную сумму. Большая часть работников страны может получать меньше.

Более точным показателем может стать медианная зарплата, которая показывает, сколько зарабатывает казахстанец, находящийся в центре условного ряда работников, выстроенных по уровню зарплаты. То есть одна половина получает меньше него, а другая – больше.

Например, в четвертом квартале 2024 года медианная зарплата в Казахстане, также без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, согласно данным БНС, составляла 308 717 тенге.

Также немного ниже средняя зарплата с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Статистика по ней выходит позже. А в третьем квартале 2024 года показатель составил 373 036 тенге.

В тот же период в Казахстане между тем наблюдался самый низкий рост реальных зарплат, то есть с учетом инфляции, среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).