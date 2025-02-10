Средняя зарплата сильно выросла в Казахстане

Средняя зарплата в Казахстане по итогам четвертого квартала 2024 года выросла на 11,4% за три месяца, составив 434 982 тенге. Подробнее о показателях узнали журналисты NUR.KZ.
В Бюро национальной статистики (БНС) вышла очередная статистическая информация о численности и заработной плате работников в Казахстане, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, за четвертый квартал 2024 года и в целом за год.
Так, фактическая численность работников в четвертом квартале составила 3,8 млн человек. Им за три месяца выплатили 4,9 трлн тенге. В фонд оплаты труда (ФОТ) вошли, как должностные оклады, так и доплаты, надбавки, премии и иные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера.
Таким образом, среднемесячная зарплата составила 434 982 тенге. По сравнению с третьим кварталом она выросла на 11,4%. Такой резкий рост мог быть связан с премиальными и праздничными выплатами в конце года.
С учетом данных с января по декабрь средняя зарплата за весь 2024 год была равна 402 626 тенге. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 11,6%.
При этом отметим, что средняя зарплата может сильно отличаться в зависимости от вида экономической деятельности и региона.
Средняя зарплата по видам экономической деятельности
Например, в разрезе основных видов экономической деятельности выше всего средняя зарплата в четвертом квартале 2024 года была зафиксирована в сфере финансовой и страховой деятельности – 943 931 тенге.
На втором месте информация и связь – 798 337 тенге. А на третьем – профессиональная, научная и техническая деятельность, где этот показатель составляет 697 905 тенге.
Далее идет сфера промышленности со средней зарплатой 618 523 тенге. Но выделяется в ней горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, где в среднем зарабатывают 904 963 тенге.
Самые низкие показатели между тем наблюдаются в следующих сферах: образование – 311 298 тенге, искусство, развлечения и отдых – 300 790 тенге, а также сельское, лесное и рыбное хозяйство – 297 092 тенге.
|Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности в Казахстане в IV квартале 2024 года
|Вид экономической деятельности
|Средняя зарплата (тенге)
|Рост за квартал (%)
|Рост за год (%)
|Всего по республике Казахстан
|434 982
|11,4
|10,5
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|297 092
|4,7
|22,7
|Промышленность
|618 523
|10,3
|14,3
|Строительство
|541 082
|6,1
|8,7
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|399 897
|11,0
|17,1
|Транспорт и складирование
|572 626
|7,6
|14,3
|Предоставление услуг по проживанию и питанию
|361 565
|8,6
|15,2
|Информация и связь
|798 337
|18,6
|32,8
|Финансовая и страховая деятельность
|943 931
|13,5
|15,9
|Операции с недвижимым имуществом
|325 624
|9,0
|20,3
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|697 905
|17,6
|13,6
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|372 362
|3,6
|3,1
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
|384 499
|21,2
|3,4
|Образование
|311 298
|14,5
|5,0
|Здравоохранение и социальное обслуживание населения
|334 695
|6,9
|7,6
|Искусство, развлечения и отдых
|300 790
|12,6
|20,6
|Предоставление прочих видов услуг
|331 346
|0,1
|12,8
|По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью
Средняя заработная плата по регионам Казахстана
Среди регионов в тройку лидеров по уровню средней заработной платы в четвертом квартале 2024 года входят Атырауская (640 938 тенге) и Мангистауская (607 867 тенге) области, а также Астана (604 104 тенге).
Четвертое и пятое места занимают область Ұлытау (600 682 тенге) и Алматы (539 125 тенге). В Шымкенте средняя зарплата составляет 330 193 тенге.
Самые низкие показатели между тем зафиксированы в области Жетісу (314 398 тенге), а также Жамбылской (313 073 тенге) и Туркестанской (304 325 тенге) областях.
|Среднемесячная номинальная заработная плата по регионам Казахстана в IV квартале 2024 года
|Область / город
|Средняя зарплата (тенге)
|Рост за квартал (%)
|Рост за год (%)
|Республика Казахстан
|434 982
|11,4
|10,5
|Абай
|363 624
|8,7
|11,8
|Акмолинская
|348 095
|6,1
|3,1
|Актюбинская
|406 520
|10,3
|12,6
|Алматинская
|353 691
|14,7
|10,7
|Атырауская
|640 938
|1,6
|8,3
|Западно-Казахстанская
|361 140
|6,2
|6,9
|Жамбылская
|313 073
|12,0
|8,9
|Жетісу
|314 398
|12,1
|9,1
|Карагандинская
|415 544
|10,8
|13,2
|Костанайская
|376 535
|11,3
|12,3
|Кызылординская
|349 918
|7,6
|7,6
|Мангистауская
|607 867
|6,6
|8,6
|Павлодарская
|408 370
|13,1
|10,0
|Северо-Казахстанская
|315 540
|10,0
|12,9
|Туркестанская
|304 325
|14,2
|9,1
|Ұлытау
|600 682
|16,5
|8,4
|Восточно-Казахстанская
|413 258
|14,8
|10,5
|Астана
|604 104
|19,8
|9,8
|Алматы
|539 125
|14,4
|13,6
|Шымкент
|330 193
|6,6
|13,6
|По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью
При этом отметим, что средний показатель не говорит о том, что все казахстанцы зарабатывают указанную сумму. Большая часть работников страны может получать меньше.
Более точным показателем может стать медианная зарплата, которая показывает, сколько зарабатывает казахстанец, находящийся в центре условного ряда работников, выстроенных по уровню зарплаты. То есть одна половина получает меньше него, а другая – больше.
Например, в четвертом квартале 2024 года медианная зарплата в Казахстане, также без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, согласно данным БНС, составляла 308 717 тенге.
Также немного ниже средняя зарплата с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Статистика по ней выходит позже. А в третьем квартале 2024 года показатель составил 373 036 тенге.
В тот же период в Казахстане между тем наблюдался самый низкий рост реальных зарплат, то есть с учетом инфляции, среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2218862-srednyaya-zarplata-silno-vyrosla-v-kazahstane/