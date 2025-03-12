Спрос на жилье продолжает падать в Казахстане

В феврале жители Казахстана совершили 29 022 сделки по купле-продаже жилья. Спрос за месяц упал на 6,1%, а за год – на 5%. Снижение длится уже второй месяц подряд. Подробности читайте на NUR.KZ.

Обычно цена на товар напрямую зависит от спроса на рынке – если его нет, то стоимость начинает постепенно снижаться. Однако на казахстанском рынке недвижимости картина обратная.

Так, ранее мы уже рассказали о том, что цены на первичном рынке жилья Казахстана за последний месяц выросли на 1%, а на вторичном – на 0,9%. Еще более быстрый рост наблюдался в январе. Однако спрос на жилье, наоборот, падает уже второй месяц подряд.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за месяц в Казахстане были совершены 29 022 сделки купли-продажи жилой недвижимости. Это сразу на 6,1% меньше, чем было в январе, и на 5% меньше, чем в феврале 2024 года. Месяц назад падение составляло 38,2% по отношению к декабрю 2024 года и 2,5% – к январю 2024 года.

Интересно, что количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 8,4% (до 22 690 единиц), тогда как по индивидуальному жилью, наоборот, увеличилось на 2,9% (до 6 332).

Чаще всего казахстанцы покупали 2-комнатные квартиры – 8 647 сделок. Следом идут 1-комнатные – 8 453 сделки. На 3-комнатные пришлось 4 549 сделок, а на квартиры с 4 и более комнатами – 1 051 сделка.

Спрос на жилье в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Больше всего недвижимости было продано в Астане – 5 702. За месяц спрос просел сразу на 12,9%, а за год – на 3,1%. Следом идет Алматы – 5 560 сделок, что на 9,4% меньше, чем в январе, и сразу на 13,6% меньше, чем год назад.

В Шымкенте было продано лишь 1 398 домов и квартир – снижение за месяц составило 0,9%, а за год – 3%. Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 366. Это на 3,2% меньше, чем было в январе, но сразу на 51,2% больше, чем год назад.

Спрос за месяц вырос в Павлодарской (на 17,3%), Северо-Казахстанской (на 11,9%), Алматинской (на 9,3%), Туркестанской (на 7,7%), Жамбылской (на 0,5%) областях, а также в области Абай (на 4,9%).

Примечательно, что снижение спроса на рынке недвижимости также отражается в сфере кредитования. Напомним, в январе аналитики зафиксировали охлаждение ипотечного рынка.

Впрочем, данная тенденция может закончиться уже в марте, ведь в Казахстане был дан старт приема заявок на участие в программе "Наурыз".