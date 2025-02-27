Готовимся к сезону ремонтов: какие нарушения могут привести к штрафам в Казахстане

Ремонт квартиры может обернуться неприятностями и штрафами, если не соблюдать определенные законы. Они касаются времени проведения работ, утилизации отходов и так далее. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане за неправильную утилизацию строительного мусора при ремонте можно получить штраф до 78 640 тенге для физлиц и до 393 200 тенге для юрлиц.

Нарушение "периода тишины" во время ремонтных работ грозит штрафом от 19 660 до 39 320 тенге для физлиц и от 78 640 до 393 200 тенге для юрлиц.

Самовольная перепланировка квартиры без разрешения наказывается штрафом в 117 960 тенге для физлиц, а незаконное подключение к коммуникациям - 196 600 тенге.

С наступлением весны многие жители Казахстана начинают планировать ремонты в своих домах и квартирах. Однако они могут столкнуться с лишними расходами в виде штрафов за определенные нарушения.

Чтобы избежать неприятных последствий, важно знать, какие действия могут привести к наказанию согласно Кодексу РК об административных правонарушениях (КоАП).

Правила, касающиеся строительных отходов

Мусор, который образуется в процессе проведения ремонта, должен быть вывезен в специально отведенные места, согласно "Правилами управления коммунальными отходами".

Это касается как физических, так и юридических лиц: необходимо производить самостоятельный вывоз строительных и крупногабаритных отходов (мешки с фрагментами стен, трубы, мебель, бытовая техника и так далее).

Если оставить их у обычных мусорных контейнеров, то за это будет грозить наказание, согласно статье 505 КоАП:

для физлиц – предупреждение или штраф в размере 20 МРП ( 78 640 тенге на 2025 год);

на 2025 год); для юрлиц – от 30 до 100 МРП (от 117 960 до 393 200 тенге).

Повторное нарушение в течение года увеличит наказание до 30 МРП (117 960 тенге) для физлиц и от 40 до 300 МРП (от 157 280 до 1 179 600 тенге) для субъектов бизнеса.

Ремонтные работы. Иллюстративное фото: Freepik.com

Время проведения работ

Ремонт должен проводиться только в определенное время дня. А в так называемый "период тишины" запрещено шуметь как внутри домов и квартир, так и вне зданий (если работы не связаны с неотложной необходимостью).

Это ограничение действует в:

будни – с 22 до 9 часов утра;

выходные и праздники – с 23 до 10 часов утра.

Шум в ночное время (или слишком рано утром) может грозить наказанием в виде штрафа (статья 437 КоАП):

для физических лиц – 5 МРП ( 19 660 тенге ), с увеличением до 10 МРП ( 39 320 тенге ) при повторном проступке в течение года после первого наказания;

), с увеличением до 10 МРП ( ) при повторном проступке в течение года после первого наказания; для юридических лиц – от 20 до 100 МРП (от 78 640 до 393 200 тенге) с ужесточением наказания за повторное нарушение на сумму от 40 до 150 МРП (от 157 280 до 589 800 тенге).

Самовольная перепланировка или переустройство

Если требуется изменить планировку квартиры или переоборудовать ее (включая перенос кухни или ванной комнаты), необходимо получить соответствующее разрешение через онлайн-услуги.

В противном случае, согласно 322 статье КоАП, за незаконное переоборудование и перепланировку жилых и нежилых помещений в существующих зданиях без архитектурно-строительного проекта и соответствующего решения могут назначить штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге) для физических лиц.

Для бизнеса наказание составит от 90 до 300 МРП (от 353 880 до 1 179 600 тенге).

При этом важно помнить, что присоединить балкон или лоджию к квартире нельзя. А если это уже сделано, то потребуется восстановление с оплатой штрафа и за перепланировку и прохождением специальной экспертизы.

Ремонт балкона. Иллюстративное фото: Sergey Nazarov/Getty Images

Незаконное подключение к коммуникациям

Если во время ремонта владелец жилья самовольно подключился к электрическим сетям, либо к сетям теплоснабжения, то за это может грозить штраф, согласно статьям 309-1 и 309-2 КоАП.

Сумма наказания составит:

для физических лиц – 50 МРП ( 196 600 тенге );

); для юридических лиц – от 100 до 500 МРП (от 393 200 до 1 966 000 тенге).

За повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания все штрафы удваиваются.

Рекомендации по избежанию штрафов

Чтобы ремонт квартиры не обернулся лишними расходами, следует заранее узнать адреса специальных мест для вывоза строительного мусора, получить все необходимые разрешения и соблюдать требования к нормам уровня шума.

Соблюдение этих правил поможет избежать штрафов и сделать ремонт безопасным и комфортным для себя и окружающих.

Напомним, что владельцы жилья также могут получить штрафы за оставление мусора на лестничной площадке и курение в подъезде.