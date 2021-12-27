Рекордный рост: как менялась стоимость жилья в 2021 году в Казахстане

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Уходящий год ознаменовался рекордным увеличением стоимости жилья в Казахстане. Как менялись цены на рынке жилой недвижимости, читайте в материале NUR.KZ.

В начале текущего года перед запуском сервиса по снятию пенсионных накоплений сверх порога достаточности казахстанские эксперты прогнозировали рост стоимости жилой недвижимости на 1,5% в месяц в первом квартале с дальнейшей стабилизацией цен и итоговым годовым ростом 10%.

Но рост стоимости жилья уже по итогам января начал бить рекорды. Рассмотрим подробнее его динамику.

Сколько стоило жилье год назад

По данным Бюро национальной статистики, в декабре прошлого года средняя стоимость нового жилья в черновой и чистовой отделке составляла 307 600 тенге, а вторичной жилой недвижимости - 228 218 тенге за квадратный метр.

Уже по итогам января цены на первичном и вторичном рынке жилья выросли на 3% и 5% за месяц соответственно.

Во второй месяц квартала цены выросли на 1,2% и 3,1%, а в третий – на 0,5% и 2% соответственно.

Средний рост стоимости нового и вторичного жилья в первый квартал уходящего года составил 2,5%.

Рост цен продолжался

В апреле, мае и июне текущего года стоимость нового жилья за месяц вырастала на 0,8%, 2,6% и 0,9%, соответственно.

Одной из причин резкого роста цен в мае отмечалось резкое подорожание строительных материалов.

На вторичном рынке за эти три месяца рост стоимости жилой недвижимости был не намного стабильнее: в апреле - 1,7%, в мае - 0,9%, в июне - 1,2%.

Спустя полгода по итогам июня сложились следующие цены на первичное и вторичное жилье: 338 450 тенге и 267 364 тенге в среднем за квадратный метр соответственно.

Иллюстративное фото: Getty Images / Max Zolotukhin

Стабилизация цен

В последующие месяцы стоимость жилой недвижимости продолжила стабильно расти, но более медленными темпами.

В июле, августе и сентябре месячный рост стоимости новой недвижимости составил 0,4%,1,1% и 0,7%, а вторичной – 1,1%, 0,9% и 1%, соответственно.

По итогам сентября средняя стоимость «первички» и «вторички» составила 346 152 тенге и 275 866 тенге за квадратный метр.

Несмотря на снижение ажиотажа на рынке жилья, в октябре «квадрат» в новостройках снова резко подорожал на 1,9%. Но в ноябре рост цен замедлился и составил 0,6%.

Вторичное жилье в эти два месяца подорожало на 1,2% и 1,1%, соответственно.

Отметим, что уменьшения цен за последний год зафиксировано не было. Можно ли будет его ожидать в следующем году сказать сложно – здесь мнения аналитиков постоянно меняются в зависимости от ситуации.

На сколько жилье подорожало за год

Напомним, что в ноябре новое жилье в среднем стоило 354 718 тенге. Рост за год составил 15,2%, а к декабрю 2020 года 14,4%.

Вторичное благоустроенное жилье перепродавалась по средней цене 282 287 тенге за квадратный метр. Годовой рост составил рекордные 23,1%, а с начала года – 20,9%.

Вместе с тем активно растет и стоимость аренды жилья. По последним данным, ее средний показатель составил 1 912 тенге за квадратный метр. Годовой рост - 17,9%.

Некоторые эксперты считают такую взаимосвязь цен нормальной. Иначе бы казахстанцам стало бы выгоднее снимать жилье, чем покупать свое.

О том, какие средние цены будут зафиксированы по итогам декабря, мы узнаем уже в следующем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1946684-rekordnyy-rost-kak-menyalas-stoimost-zhilya-v-2021-godu-v-kazahstane/