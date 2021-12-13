Аналитики прогнозируют рост цен на жилье из-за продления срока действия порогов достаточности

Иллюстративное фото: Getty Images / boonchai wedmakawand

Увеличение порога минимальной достаточности для изъятия пенсионных излишков вызвало определенную критику среди населения. Однако позже сроки изменений перенесли. О том, как это может отразиться на стоимости жилья, читайте в материале NUR.KZ.

Порог минимальной достаточности (ПМД) стал широко обсуждаемой темой в начале декабря текущего года.

Напомним, что ранее сообщалось о повышении ПМД почти в два раза с января 2022 года. Это вызвало недовольство среди экспертов и населения.

В результате, президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал продлить срок действия прежнего ПМД до 1 апреля 2022 года.

О том, как это может повлиять на стоимость жилья, рассказали аналитики телеграм-канала Risk Takers.

Что будет с ценами на жилье

Прогнозы специалистов до новости о продлении сроков старых порогов достаточности были относительно оптимистичными.

Так, они сообщали о возможной стабилизации цен на квадратные метры в Казахстане.

Теперь, согласно мнению аналитиков, из-за отсутствия заранее подготовленной стратегии по освещению вопросов увеличения ПМД возникла ситуация с продлением сроков.

При этом снова возник ажиотаж – за 3 дня число заявок на снятие накоплений достигло 46 тыс. единиц.

Также возрос спрос на рынке жилья, так как казахстанцы стремятся быстрее использовать накопления и приобрести квадратные метры, пока деньги им доступны.

А с продлением сроков изъятия еще больше граждан попытаются забрать свои излишки.

Иллюстративное фото: Freepik / jcomp

В свою очередь, это может негативно отразиться на стоимости жилья – чем выше будет спрос, тем сильнее вырастут цены.

Также аналитики напомнили, что ранее президент страны поручил сдержать цены на жилье. Однако в итоге это поручение не было исполнено.

Нужно ли снимать деньги сейчас

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут перевести пенсионные излишки на накопительные счета в "Отбасы банк" не ранее 2022 года.

Однако уже 10 декабря был подписан приказ о переводе пенсионных излишков на депозиты.

В соответствии с новыми нормами теперь казахстанцы смогут:

пополнить вклад в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилья. Жилищный заем необходимо оформить в течение трех лет;

приобрести земельный участок для строительства индивидуального дома или построить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке.

"При этом нельзя передавать вклад о жилищных строительных сбережениях в качестве залога", - говорится в сообщении Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

А если вкладчики уже подали заявку на снятие части пенсионных накоплений, то они смогут в течение 45 рабочих дней поменять цель изъятия.

Например, если деньги из ЕНПФ поступили на счет вкладчика 10 декабря, то он может поменять цель изъятия до 20 февраля 2022 года, учитывая праздничные дни.

Допустим, пенсионные излишки имеются, но сейчас их сумма недостаточна для оформления ипотеки. При этом заявка на их изъятие уже была подана.

В этом случае казахстанцы смогут спокойно перевести эти средства на свой счет в "Отбасы банк", чтобы вместе с другими накоплениями приобрести жилье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1946260-podorozhanie-zhilya-iz-za-prodleniya-sroka-porogov-dostatochnosti-prognoziruyut-analitiki-v-kazahstane/