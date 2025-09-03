На сколько вырастут пенсии в Казахстане

В 2026 году в Казахстане планируется на 10% увеличить минимальную базовую пенсию, солидарные пенсионные выплаты и другие показатели. Каких выплат коснется такое увеличение, читайте в материале NUR.KZ.

Министерство финансов РК опубликовало проект закона "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы". В частности, он устанавливает расчетные показатели, которые влияют на размеры штрафов, других платежей в бюджет, пособий и пенсий.

Рассмотрим, как и каким образом вырастут пенсионные выплаты казахстанцев на основе планируемых сумм.

Как изменится базовая пенсия

С 2025 года минимальная базовая пенсионная выплата в Казахстане составляет 70% от прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат (ПМ).

При этом ПМ в 2026 году планируют повысить на 10% – с 46 228 до 50 851 тенге. Минимальная базовая пенсия увеличится соответственно – с 32 360 до 35 596 тенге.

Напомним, что минимальную базовую пенсию получают казахстанцы с трудовым стажем менее 10 лет или без него. За каждый год сверх 10 лет базовая пенсионная выплата увеличивается еще на 2%, пока не достигнет предела.

В 2025 году этот предел равен 110% от ПМ, то есть 50 851 тенге. А в 2026 году, согласно плановому увеличению, максимальная базовая пенсия будет составлять 118% от ПМ. Если брать планируемый показатель, то это 60 004,18 тенге.

Как изменится солидарная пенсия

Также напомним, что казахстанцы, имеющие трудовой стаж до 1998 года, дополнительно получают пенсионные выплаты по возрасту (солидарную пенсию). В полном объеме они назначаются при стаже до 1998 года 20 лет – для женщин, 25 лет – для мужчин.

Минимальный размер солидарной пенсии в полном объеме в 2026 году также планируют увеличить на 10% – с 62 771 до 69 049 тенге. Если стаж меньше указанного, то минимальная пенсия уменьшается пропорционально ему.

На столько же (10%) хотят повысить все назначенные пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет.

При этом отметим, что прожиточный минимум и привязанную к нему базовую пенсию обычно ежегодно увеличивают на прогнозный уровень инфляции. А солидарные пенсии – на прогнозный уровень инфляции плюс 2%.

Например, в 2025 году ПМ и базовая пенсия выросли на 6,5%, а солидарные пенсионные выплаты – на 8,5%. Но на 2026 год планируется одинаковое повышение для всех расчетных показателей – 10%.

Как изменится накопительная пенсия

Казахстанские пенсионеры, у которых есть накопления в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) также могут получать выплаты за счет них. Их минимальный размер составляет 70% от прожиточного минимума.

Такой же размер у минимальной выплаты по пенсионному аннуитету. Соответственно, как и минимальная базовая пенсия они могут увеличиться на 10%, с 32 360 до 35 596 тенге.

Таким образом, пенсионные выплаты должны увеличиться у всех казахстанских пенсионеров.

Напомним, что на 10% хотят увеличить и месячный расчетный показатель (МРП). Вместе с ним на столько же могут вырасти штрафы и другие платежи в бюджет.

