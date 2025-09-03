Штрафы за превышение скорости и другие нарушения могут сильно вырасти в Казахстане

С 1 января 2026 года МРП в Казахстане может вырасти на 10%, а вместе с ним и все зависящие от него штрафы. На какие возможные суммы будут штрафовать граждан, читайте на NUR.KZ.

В Казахстане разработали проект закона РК "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", согласно которому месячный расчетный показатель (МРП) с 1 января 2026 года может вырасти до 4 325 тенге. По сравнению с текущим годом (3 932 тенге) его возможный рост составит целых 10%.

Напомним, что в прошлом году МРП увеличили на 6,5%. В целом на изменение расчетного показателя влияет прогноз инфляции в стране, который мог увеличиться из-за сильного роста цен в 2025 году.

Вместе с МРП увеличатся и все платежи, размеры которых исчисляются в нем. В том числе это государственные пошлины и административные взыскания, то есть штрафы, которые особенно актуальны для водителей транспортных средств.

Штрафы за нарушения ПДД

Например, штрафы за превышение установленной скорости движения транспортного средства, согласно Административному кодексу РК, в 2026 году могут быть следующими:

на 10-20 километров в час (км/ч) – 21 625 тенге (5 МРП);

(5 МРП); 20-40 км/ч – 43 250 тенге (10 МРП);

(10 МРП); 40-60 км/ч – 86 500 тенге (20 МРП);

(20 МРП); 60 и более км/ч – 173 000 тенге (40 МРП).

При этом в 2025 году они составляют от 19 660 до 157 280 тенге.

Штрафы за другие нарушения правил дорожного движения (ПДД) могут вырасти аналогично.

Например, за использование телефона при управлении автомобилем или за непристегнутый ремень наказание, возможно, составит 21 625 тенге (5 МРП). А за проезд на запрещающий сигнал светофора – 43 250 тенге (10 МРП).

Штрафы за другие нарушения

Штрафуют при этом и других граждан, например, достающих неудобства жильцам многоквартирных домов.

Так, за оставленный в подъезде пакет с мусором грозит штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге), за нарушение тишины – 5 МРП (21 625 тенге), за распитие алкоголя в общественных местах – также 5 МРП (21 625 тенге), а за курение на лестничной клетке – 15 МРП (64 875 тенге).

Таким образом, все штрафы, привязанные к МРП, с 2026 года могут увеличиться на 10%, если его размер утвердят при принятии закона о бюджете. Отметим, что вместе с месячным расчетным показателем также вырастут государственные пошлины и пособия.

