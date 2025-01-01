На сколько выросли пенсии казахстанцев в 2025 году

Минимальная базовая пенсия выросла на 14,7%, а максимальная – на 11,6%. Солидарные пенсионные выплаты увеличились на 8,5%. Об изменениях в пенсионном обеспечении казахстанцев читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ С 1 января 2025 года в Казахстане выросли пенсии: минимальная базовая пенсия увеличилась на 14,7% до 32 360 тенге, максимальная - на 11,6% до 50 851 тенге.

Солидарные пенсионные выплаты повысились на 8,5%, минимальный размер составил 62 771 тенге.

Изменения коснулись и выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ): предельная сумма для единовременной выплаты выросла до 753 252 тенге, а минимальная выплата составила 32 360 тенге.

С 1 января 2025 года в Казахстане вступил силу закон "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы" и некоторые нормативы Социального кодекса РК, благодаря которым граждане могут ожидать изменения в пенсионном обеспечении страны.

Как изменится базовая пенсия

В частности, они коснутся государственной базовой пенсионной выплаты – это та часть пенсии, которая положена казахстанцам независимо от наличия трудового стажа.

Ее размер зависит от прожиточного минимума (ПМ), который с введением нового закона о бюджете вырос на 6,5%, до 46 228 тенге. Но рост базовой пенсии в этом году будет еще больше.

Дело в том, что Соцкодексом с 2025 года заложено повышение ее минимального размера с 65% до 70% от ПМ. В результате он вырос на 14,7%, до 32 360 тенге (в 2024 году было 28 215 тенге).

Максимальный размер базовой пенсионной выплаты увеличился до 110% от ПМ. Теперь он на 11,6% больше прошлогоднего – 50 851 тенге против 45 578 тенге в прошлом году.

Таким образом, базовая пенсия будет пересчитана в том числе тем казахстанцам, которым она была назначена ранее. Напомним, что ее минимальный размер положен при стаже участия в пенсионной системе 10 лет и менее, а максимальный – 30 лет и более.

Расчетные показатели на 2025 год (тенге) Прожиточный минимум 46 228 Минимальная базовая пенсия 32 360 Максимальная базовая пенсия 50 851

Как изменится солидарная пенсия

Пенсионные выплаты по возрасту, или солидарная пенсия назначается только гражданам, имеющим трудовой стаж до 1998 года. Она равна 60% от среднемесячного дохода в предпенсионный период.

В полном объеме пенсионные выплаты по возрасту положены при стаже, равном 20 лет – для женщин и 25 лет – для мужчин. А если трудовой стаж меньше требуемого, то неполная солидарная пенсия уменьшается пропорционально ему.

Максимальный размер дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту не может превышать 55 месячных расчетных показателей (МРП). В 2025 году он составит 216 260 тенге, с учетом того, что МРП также вырос на 6,5% до 3 932 тенге.

Минимальный размер солидарной пенсии, согласно закону о бюджете, увеличился на 8,5%, с 57 853 тенге в 2024 году до 62 771 тенге в 2025 году. Отметим, что такой минимум также назначается при трудовом стаже, требуемом для полного объема выплат. Если он меньше, то эта сумма соответственно уменьшается.

На 8,5% с 1 января 2025 года повысят и ранее назначенные пенсионные выплаты по возрасту, а также за выслугу лет.

Расчетные показатели на 2025 год (тенге) Месячный расчетный показатель (МРП) 3 932 Максимальный доход для исчисления солидарной пенсии

(55 МРП) 216 260 Минимальная солидарная пенсия в полном объеме 62 771

Как изменятся выплаты из ЕНПФ

Пенсия из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) зависит только от объема пенсионных накоплений. Но некоторые изменения в связи с принятием нового закона о бюджете могут ждать и ее получателей.

Например, если объем пенсионных накоплений на момент назначения выплат из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста не превышает 12-кратного размера минимальной солидарной пенсии, то все они выплачиваются единовременно. Предельная сумма с 1 января выросла на 8,5%, до 753 252 тенге.

А минимальная выплата из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста равна 70% от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год. В связи с ростом ПМ на 6,5% в этом году, как уже было сказано, ее размер составит 32 360 тенге.

Столько же равна минимальная страховая выплата по договору пенсионного аннуитета. Напомним, чтобы его оформить, надо накопить достаточную сумму.

Расчетные показатели на 2025 год (тенге) Максимальная сумма пенсионных накоплений

для единовременной выплаты пенсионерам

(12 минимальных солидарных пенсий) 753 252 Минимальная пенсионная выплата из ЕНПФ

в связи с достижением пенсионного возраста 32 360 Минимальная страховая выплата

по договору пенсионного аннуитета 32 360

Таким образом, пенсии казахстанцев вырастут в этом году. Повышения в первую очередь могут ждать получатели минимальных выплат.