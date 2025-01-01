На сколько выросли пенсии казахстанцев в 2025 году

Минимальная базовая пенсия выросла на 14,7%, а максимальная – на 11,6%. Солидарные пенсионные выплаты увеличились на 8,5%. Об изменениях в пенсионном обеспечении казахстанцев читайте на NUR.KZ.
- С 1 января 2025 года в Казахстане выросли пенсии: минимальная базовая пенсия увеличилась на 14,7% до 32 360 тенге, максимальная - на 11,6% до 50 851 тенге.
- Солидарные пенсионные выплаты повысились на 8,5%, минимальный размер составил 62 771 тенге.
- Изменения коснулись и выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ): предельная сумма для единовременной выплаты выросла до 753 252 тенге, а минимальная выплата составила 32 360 тенге.
С 1 января 2025 года в Казахстане вступил силу закон "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы" и некоторые нормативы Социального кодекса РК, благодаря которым граждане могут ожидать изменения в пенсионном обеспечении страны.
Как изменится базовая пенсия
В частности, они коснутся государственной базовой пенсионной выплаты – это та часть пенсии, которая положена казахстанцам независимо от наличия трудового стажа.
Ее размер зависит от прожиточного минимума (ПМ), который с введением нового закона о бюджете вырос на 6,5%, до 46 228 тенге. Но рост базовой пенсии в этом году будет еще больше.
Дело в том, что Соцкодексом с 2025 года заложено повышение ее минимального размера с 65% до 70% от ПМ. В результате он вырос на 14,7%, до 32 360 тенге (в 2024 году было 28 215 тенге).
Максимальный размер базовой пенсионной выплаты увеличился до 110% от ПМ. Теперь он на 11,6% больше прошлогоднего – 50 851 тенге против 45 578 тенге в прошлом году.
Таким образом, базовая пенсия будет пересчитана в том числе тем казахстанцам, которым она была назначена ранее. Напомним, что ее минимальный размер положен при стаже участия в пенсионной системе 10 лет и менее, а максимальный – 30 лет и более.
|Расчетные показатели на 2025 год (тенге)
|Прожиточный минимум
|46 228
|Минимальная базовая пенсия
|32 360
|Максимальная базовая пенсия
|50 851
Как изменится солидарная пенсия
Пенсионные выплаты по возрасту, или солидарная пенсия назначается только гражданам, имеющим трудовой стаж до 1998 года. Она равна 60% от среднемесячного дохода в предпенсионный период.
В полном объеме пенсионные выплаты по возрасту положены при стаже, равном 20 лет – для женщин и 25 лет – для мужчин. А если трудовой стаж меньше требуемого, то неполная солидарная пенсия уменьшается пропорционально ему.
Максимальный размер дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту не может превышать 55 месячных расчетных показателей (МРП). В 2025 году он составит 216 260 тенге, с учетом того, что МРП также вырос на 6,5% до 3 932 тенге.
Минимальный размер солидарной пенсии, согласно закону о бюджете, увеличился на 8,5%, с 57 853 тенге в 2024 году до 62 771 тенге в 2025 году. Отметим, что такой минимум также назначается при трудовом стаже, требуемом для полного объема выплат. Если он меньше, то эта сумма соответственно уменьшается.
На 8,5% с 1 января 2025 года повысят и ранее назначенные пенсионные выплаты по возрасту, а также за выслугу лет.
|Расчетные показатели на 2025 год (тенге)
|Месячный расчетный показатель (МРП)
|3 932
|Максимальный доход для исчисления солидарной пенсии
(55 МРП)
|216 260
|Минимальная солидарная пенсия в полном объеме
|62 771
Как изменятся выплаты из ЕНПФ
Пенсия из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) зависит только от объема пенсионных накоплений. Но некоторые изменения в связи с принятием нового закона о бюджете могут ждать и ее получателей.
Например, если объем пенсионных накоплений на момент назначения выплат из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста не превышает 12-кратного размера минимальной солидарной пенсии, то все они выплачиваются единовременно. Предельная сумма с 1 января выросла на 8,5%, до 753 252 тенге.
А минимальная выплата из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста равна 70% от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год. В связи с ростом ПМ на 6,5% в этом году, как уже было сказано, ее размер составит 32 360 тенге.
Столько же равна минимальная страховая выплата по договору пенсионного аннуитета. Напомним, чтобы его оформить, надо накопить достаточную сумму.
|Расчетные показатели на 2025 год (тенге)
|Максимальная сумма пенсионных накоплений
для единовременной выплаты пенсионерам
(12 минимальных солидарных пенсий)
|753 252
|Минимальная пенсионная выплата из ЕНПФ
в связи с достижением пенсионного возраста
|32 360
|Минимальная страховая выплата
по договору пенсионного аннуитета
|32 360
Таким образом, пенсии казахстанцев вырастут в этом году. Повышения в первую очередь могут ждать получатели минимальных выплат.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2185005-na-skolko-vyrosli-pensii-kazahstancev-v-2025-godu/