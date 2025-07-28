Казахстанцы все чаще самостоятельно копят на будущую старость
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Объем пенсионных накоплений казахстанцев за год вырос более чем на 4 трлн тенге, или на 20,9%. При этом наибольший прирост пришелся именно на добровольные взносы вкладчиков. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Объем пенсионных накоплений казахстанцев увеличился на 20,9% за год, достигнув 24 трлн тенге, при этом наибольший рост показали добровольные взносы.
- По данным ЕНПФ, за первое полугодие 2025 года поступило 1,575 трлн тенге взносов, что на 19,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Выплаты из ЕНПФ за 6 месяцев 2025 года составили 782,87 млрд тенге, из которых большая часть (451,58 млрд тенге) пришлась на единовременные выплаты для улучшения жилищных условий и лечения.
Как сообщает пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), с начала года по 1 июля на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков поступило 1,575 трлн тенге взносов. Это на 19,8% (или на 260,05 млрд тенге) больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.
При этом объем пенсионных накоплений казахстанцев на 1 июля текущего года превысил 24 трлн тенге. Из этой суммы за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), которые удерживаются с зарплаты, накоплено 22,85 трлн тенге. Их объем вырос за 12 месяцев на 18,7%.
Что касается пенсионных накоплений за вредность производства (обязательные профессиональные пенсионные взносы, или ОППВ) то их сумма составила 683,10 млрд тенге, увеличившись на 10,2% за год.
Казахстанцы копят деньги сами
Как отмечают в ЕНПФ, наиболее существенный годовой прирост продемонстрировали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ).
Так, на 1 июля текущего года их объем составил 8,73 млрд тенге. А годовой прирост достиг 35%. Это именно те средства, которые вкладчики вносят добровольно и с любой периодичностью, чтобы обеспечить свою будущую старость.
В то же время сумма накоплений за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), которые должны будут в будущем заменить солидарную составляющую пенсии, составила 463,98 млрд тенге с 1 января 2024 года.
Сколько изъято из ЕНПФ
"Выплаты по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за 6 месяцев 2025 года составили 782,87 млрд тенге, что превышает объем выплат прошлогоднего показателя на 325,24 млрд тенге (или 71,1%)", – отмечают в ЕНПФ.
При этом большую часть изъятий составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – 451,58 млрд тенге. Казахстанцам, которые достигли пенсионного возраста, выплатили 118,79 млрд тенге за полгода.
Также отмечаются следующие выплаты из фонда:
- по наследству – 34,58 млрд тенге;
- в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 19,18 млрд тенге;
- на погребение – 5,36 млрд тенге;
- лицам с инвалидностью – 1,58 млрд тенге;
- переводы в страховые организации – в размере 151,78 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что Нацбанк и частные управляющие пенсионным портфелем показывают хорошие инвестиционные результаты. Однако инфляция все же съедает эти доходы.
Также напомним, что некоторые пенсионные выплаты освободили от налога в Казахстане.
Дополнительно следует помнить о том, что деньги пенсионеров оказываются под особенным вниманием мошенников.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2269542-kazahstancy-vse-chashche-samostoyatelno-kopyat-na-budushchuyu-starost/
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