Казахстанцы все чаще самостоятельно копят на будущую старость

Объем пенсионных накоплений казахстанцев за год вырос более чем на 4 трлн тенге, или на 20,9%. При этом наибольший прирост пришелся именно на добровольные взносы вкладчиков. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Объем пенсионных накоплений казахстанцев увеличился на 20,9% за год, достигнув 24 трлн тенге, при этом наибольший рост показали добровольные взносы.

По данным ЕНПФ, за первое полугодие 2025 года поступило 1,575 трлн тенге взносов, что на 19,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выплаты из ЕНПФ за 6 месяцев 2025 года составили 782,87 млрд тенге, из которых большая часть (451,58 млрд тенге) пришлась на единовременные выплаты для улучшения жилищных условий и лечения.

Как сообщает пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), с начала года по 1 июля на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков поступило 1,575 трлн тенге взносов. Это на 19,8% (или на 260,05 млрд тенге) больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

При этом объем пенсионных накоплений казахстанцев на 1 июля текущего года превысил 24 трлн тенге. Из этой суммы за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), которые удерживаются с зарплаты, накоплено 22,85 трлн тенге. Их объем вырос за 12 месяцев на 18,7%.

Что касается пенсионных накоплений за вредность производства (обязательные профессиональные пенсионные взносы, или ОППВ) то их сумма составила 683,10 млрд тенге, увеличившись на 10,2% за год.

Казахстанцы копят деньги сами

Как отмечают в ЕНПФ, наиболее существенный годовой прирост продемонстрировали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ).

Банка с мелочью. Иллюстративное фото: BrianAJackson/Getty Images

Так, на 1 июля текущего года их объем составил 8,73 млрд тенге. А годовой прирост достиг 35%. Это именно те средства, которые вкладчики вносят добровольно и с любой периодичностью, чтобы обеспечить свою будущую старость.

В то же время сумма накоплений за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), которые должны будут в будущем заменить солидарную составляющую пенсии, составила 463,98 млрд тенге с 1 января 2024 года.

Сколько изъято из ЕНПФ

"Выплаты по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за 6 месяцев 2025 года составили 782,87 млрд тенге, что превышает объем выплат прошлогоднего показателя на 325,24 млрд тенге (или 71,1%)", – отмечают в ЕНПФ.

При этом большую часть изъятий составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – 451,58 млрд тенге. Казахстанцам, которые достигли пенсионного возраста, выплатили 118,79 млрд тенге за полгода.

Также отмечаются следующие выплаты из фонда:

по наследству – 34,58 млрд тенге ;

; в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 19,18 млрд тенге ;

; на погребение – 5,36 млрд тенге ;

; лицам с инвалидностью – 1,58 млрд тенге ;

; переводы в страховые организации – в размере 151,78 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что Нацбанк и частные управляющие пенсионным портфелем показывают хорошие инвестиционные результаты. Однако инфляция все же съедает эти доходы.

Также напомним, что некоторые пенсионные выплаты освободили от налога в Казахстане.

Дополнительно следует помнить о том, что деньги пенсионеров оказываются под особенным вниманием мошенников.

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