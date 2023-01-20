Стоит ли казахстанцам делать добровольные пенсионные взносы в ЕНПФ

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пенсионные накопления в ЕНПФ состоят не только из обязательных пенсионных взносов, которые вычитаются из зарплат казахстанцев, но и из добровольных – их можно делать самостоятельно. О том, для чего они нужны, рассказали эксперты медиа-портала FinGramota.

Все официально трудоустроенные граждане в Казахстане платят обязательные пенсионные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Однако система ЕНПФ является многоуровневой.

Помимо обязательных взносов на данный момент существуют еще два вида:

обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ);

добровольные пенсионные взносы (ДПВ).

Также в 2023 году планировалось ввести новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР), однако было принято решение перенести его запуск на 2024 год.

По добровольным пенсионным взносом в ЕНПФ в прошлом году наблюдается резкий рост. Как отмечают аналитики, на 1 декабря 2022 года в фонде было открыто более 356 тыс. счетов по ДПВ – это на 500% больше, чем их было в 2021 году. В денежном эквиваленте рост составил 94%, а общая сумма накоплений – 3,3 млрд тенге.

Другими словами, интерес населения к добровольным пенсионным взносам резко возрос. Но что вообще из себя представляют ДПВ?

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что такое добровольные пенсионные взносы

ДПВ – удобный инструмент накопления для граждан. Дело в том, что вкладчики могут сами определить сумму, комфортную для себя или семейного бюджета, и вносить ее, не беспокоясь о финансовом положении.

Добровольные пенсионные взносы могут делать как физические лица – за себя и своих родных, так и юридические – за своих работников. Для бизнеса это еще и выгодно, так как ДПВ не считаются доходом и не облагаются налогами.

У ДПВ есть важное преимущество перед другими видами пенсионных взносов – их можно получить задолго до выхода на пенсию. Это могут сделать граждане:

достигшие 50-летнего возраста;

имеющие инвалидность;

имеющие пенсионные накопления за счет ДПВ с учетом начисленного на них инвестиционного дохода, которые находились в ЕНПФ не менее 5 лет;

выезжающие или выехавшие на постоянное место жительства за пределы Казахстана.

При этом порядок выплаты накопленных средств получатель выбирает самостоятельно – можно запросить всю сумму единовременно или выбрать периодичность выплат. При этом есть возможность изменить свой выбор.

Выплаты из ДПВ осуществляются со дня обращения и до исчерпания пенсионных накоплений либо по месяц смерти получателя включительно.

А до того, как пенсионные накопления, сформированные за счет добровольных пенсионных взносов, будут выплачены, они инвестируются в таком же порядке, как и другие пенсионные активы.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как открыть счет для добровольных пенсионных взносов

С мая 2021 года счета по ДПВ открываются в пенсионном фонде автоматически. Это значит, что не нужно идти в офис ЕНПФ и заполнять какие-то заявления. Счет будет открыт, как только поступит первый добровольный взнос.

Перечислить ДПВ можно через любой банк второго уровня или через "Казпочту". Достаточно указать следующие данные:

фамилия, имя и отчество вкладчика;

ИИН;

дата рождения.

Все остальные необходимые сведения ЕНПФ получит из соответствующих информационных систем государственных органов.

Стоит также отметить, что в прошлом году много индивидуальных пенсионных счетов по ДПВ было открыто автоматически без прямого участия вкладчиков.

Дело в том, что в прошлые годы были ликвидированы многие банки второго уровня. После этого Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) начал выплачивать компенсации вкладчикам этих банков, но за деньгами пришли не все.

Чтобы они не лежали "мертвым грузом" в 2022 году заработала процедура перевода невостребованных сумм гарантийного возмещения депозитов из КФГД в ЕНПФ. Все невостребованные средства с депозитов ликвидированных банков в итоге поступили на добровольные пенсионные счета их владельцев.

О том, что будет с этими деньгами, и можно ли их забрать, если пропустил сроки выплат компенсации, мы подробно рассказывали здесь.

А что касается того, стоит ли самостоятельно производить добровольные пенсионные взносы или нет, учитывая всю вышеперечисленную информацию, каждый вкладчик вправе решать сам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2006140-stoit-li-kazahstantsam-delat-dobrovolnye-pensionnye-vznosy-v-enpf/