Как получить больше доходности для своих пенсионных накоплений в Казахстане

Деньги, которые вычитаются из зарплаты в пенсионный фонд, можно передать частным управляющим, которые могут показать более высокие результаты их приумножения. Об этом читайте на NUR.KZ.

По данным ЕНПФ, на 1 июля 2025 года общий объем пенсионных активов под управлением НБРК и УИП превысил 24 трлн тенге, с доходностью 12,22% за последние 12 месяцев при инфляции 11,80%.

Большинство УИП показывают доходность выше, чем Нацбанк, например, "Сентрас Секьюритиз" - 15,60%, Halyk Finance - 13,67%, что может сделать передачу части накоплений в их управление выгодной для вкладчиков.

Доля от заработной платы казахстанцев в размере 10% удерживается в виде обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и перечисляется в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). А общий объем накоплений казахстанцев на 1 июля 2025 года превысил 24 трлн тенге.

Эти средства приумножаются Национальным банком РК (НБРК), чтобы защитить их от инфляции. При этом, согласно данным ЕНПФ, они вложены в такие инструменты, как:

государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 43,71%;

облигации квазигосударственных компаний – 9,02%;

облигации банков второго уровня – 3,18%;

депозиты НБРК – 1,29%;

акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,73%;

микрофинансовые организации (МФО) – 1,20%.

"Несмотря на краткосрочные колебания доходности, за последние 12 месяцев с июля 2024 года по июнь 2025 года размер начисленного инвестиционного дохода составил порядка 2,53 трлн тенге, доходность за данный период составила 12,22% при инфляции в размере 11,80%", – отмечают в ЕНПФ.

То есть доходность опережает годовую инфляцию. Но, чтобы получить еще больше инвестдохода и увеличить свои накопления к старости, казахстанцы могут воспользоваться услугами управляющих инвестиционным портфелем (УИП) – в их управлении уже находится более 64,76 млрд тенге.

Насколько успешны УИП

На 1 июля текущего года частные управляющие достигли следующих результатов:

Halyk Finance – управляет активами на 37,4 млрд тенге . А их доходность составляет 13,67%;

– управляет активами на . А их доходность составляет 13,67%; "Сентрас Секьюритиз" – под управлением находятся 2,5 млрд тенге. С июля 2024 года компания показала доходность на уровне 15,60%;

– под управлением находятся С июля 2024 года компания показала доходность на уровне 15,60%; Jusan Invest – доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев достигла 13,07%, под управлением имеется 12,2 млрд тенге ;

– доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев достигла 13,07%, под управлением имеется ; Halyk Global Markets – сумма управляемых активов равна 5,8 млрд тенге , а доходность составила 13,08% ;

– сумма управляемых активов равна , а доходность составила 13,08% BCC Invest – управляет активами на 6,8 млрд тенге, за 12 месяцев доходность достигла 12,22%.

Другими словами, инвестдоходность большинства УИП превышает показатели Нацбанка. Поэтому, чтобы деньги на будущую старость приумножались с более высоким результатом, можно передать им до 50% от своих накоплений.

Как передать деньги из ЕНПФ в УИП

Чтобы перевести деньги из ЕНПФ в доверительное управление, нужно на сайте фонда войти в личный кабинет и найти соответствующую услугу.

В анкете заявки указывается причина передачи части накоплений и нужная сумма (до 50%). Далее выбирается УИП, и в конце заявление подписывается через ЭЦП.

"Предельная величина комиссионного вознаграждения УИП устанавливается в пределах не выше 7,5% от инвестиционного дохода. Величина комиссионного вознаграждения УИП ежегодно утверждается органом управления УИП", – сообщают в ЕНПФ.

Таким образом, казахстанцы могут увеличить доходность своих пенсионных накоплений, передав их в частное управление. Это также позволит диверсифицировать вложения – то есть распределить их по нескольким УИП для большей надежности и защиты от обесценивания.

При этом, как и в случае ЕНПФ, переданные в УИП деньги также защищены от инфляции, но по другому механизму.

