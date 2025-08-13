jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Как получить больше доходности для своих пенсионных накоплений в Казахстане

      Опубликовано:

      Часы и долларовые купюры лежат на ладонях
      Деньги и часы. Иллюстративное фото: solidcolours/Getty Images

      Деньги, которые вычитаются из зарплаты в пенсионный фонд, можно передать частным управляющим, которые могут показать более высокие результаты их приумножения. Об этом читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Казахстанцы могут передать до 50% своих пенсионных накоплений в управление частным компаниям (УИП) для потенциально большей доходности.
      • По данным ЕНПФ, на 1 июля 2025 года общий объем пенсионных активов под управлением НБРК и УИП превысил 24 трлн тенге, с доходностью 12,22% за последние 12 месяцев при инфляции 11,80%.
      • Большинство УИП показывают доходность выше, чем Нацбанк, например, "Сентрас Секьюритиз" - 15,60%, Halyk Finance - 13,67%, что может сделать передачу части накоплений в их управление выгодной для вкладчиков.

      Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

      Доля от заработной платы казахстанцев в размере 10% удерживается в виде обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и перечисляется в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). А общий объем накоплений казахстанцев на 1 июля 2025 года превысил 24 трлн тенге.

      Эти средства приумножаются Национальным банком РК (НБРК), чтобы защитить их от инфляции. При этом, согласно данным ЕНПФ, они вложены в такие инструменты, как:

      • государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 43,71%;
      • облигации квазигосударственных компаний – 9,02%;
      • облигации банков второго уровня – 3,18%;
      • депозиты НБРК – 1,29%;
      • акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,73%;
      • микрофинансовые организации (МФО) – 1,20%.

      "Несмотря на краткосрочные колебания доходности, за последние 12 месяцев с июля 2024 года по июнь 2025 года размер начисленного инвестиционного дохода составил порядка 2,53 трлн тенге, доходность за данный период составила 12,22% при инфляции в размере 11,80%", – отмечают в ЕНПФ.

      То есть доходность опережает годовую инфляцию. Но, чтобы получить еще больше инвестдохода и увеличить свои накопления к старости, казахстанцы могут воспользоваться услугами управляющих инвестиционным портфелем (УИП) – в их управлении уже находится более 64,76 млрд тенге.

      Груда монет лежит на купюрах тенге
      Иллюстративное фото: Getty Images / Max Zolotukhin

      Насколько успешны УИП

      На 1 июля текущего года частные управляющие достигли следующих результатов:

      • Halyk Finance – управляет активами на 37,4 млрд тенге. А их доходность составляет 13,67%;
      • "Сентрас Секьюритиз" – под управлением находятся 2,5 млрд тенге. С июля 2024 года компания показала доходность на уровне 15,60%;
      • Jusan Invest – доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев достигла 13,07%, под управлением имеется 12,2 млрд тенге;
      • Halyk Global Markets – сумма управляемых активов равна 5,8 млрд тенге, а доходность составила 13,08%;
      • BCC Invest – управляет активами на 6,8 млрд тенге, за 12 месяцев доходность достигла 12,22%.

      Другими словами, инвестдоходность большинства УИП превышает показатели Нацбанка. Поэтому, чтобы деньги на будущую старость приумножались с более высоким результатом, можно передать им до 50% от своих накоплений.

      Как передать деньги из ЕНПФ в УИП

      Чтобы перевести деньги из ЕНПФ в доверительное управление, нужно на сайте фонда войти в личный кабинет и найти соответствующую услугу.

      В анкете заявки указывается причина передачи части накоплений и нужная сумма (до 50%). Далее выбирается УИП, и в конце заявление подписывается через ЭЦП.

      Пользователь заполняет электронную заявку
      Электронная заявка на перевод пенсионных накоплений в управление УИП. Снимок экрана: Единый накопительный пенсионный фонд

      "Предельная величина комиссионного вознаграждения УИП устанавливается в пределах не выше 7,5% от инвестиционного дохода. Величина комиссионного вознаграждения УИП ежегодно утверждается органом управления УИП", – сообщают в ЕНПФ.

      Таким образом, казахстанцы могут увеличить доходность своих пенсионных накоплений, передав их в частное управление. Это также позволит диверсифицировать вложения – то есть распределить их по нескольким УИП для большей надежности и защиты от обесценивания.

      При этом, как и в случае ЕНПФ, переданные в УИП деньги также защищены от инфляции, но по другому механизму.

      Напомним, что казахстанцы могут вернуть налог, уплаченный при изъятии пенсионных накоплений.

      При этом следует остерегаться мошенников, которые представляются "помогайками" для якобы быстрого изъятия пенсионных накоплений.

      Также сообщалось, что в Казахстане предложили изменить процедуру оформления пенсии.

      Пенсия
