    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Продажи жилья резко выросли в Казахстане

      Опубликовано:

      Человек держит деньги на фоне стройки.
      Деньги и новостройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В июле жители Казахстана совершили 39 742 сделки купли-продажи жилья. Это сразу на 19,4% больше, чем было в июне. Рост произошел на фоне увеличения пенсионных изъятий. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Ранее мы уже сообщали, что в июле на рынке жилой недвижимости был зафиксирован рост цен. Первичное жилье за месяц подорожало на 0,2%, а вторичное – на 0,9%. Все это происходило на фоне повышенного спроса на недвижимость среди населения.

      Так, согласно данным Бюро национальной статистики, в июле 2025 года было совершено 39 742 сделки купли-продажи:

      • по квартирам – 31 277 сделок;
      • по индивидуальным домам – 8 465 сделок.

      За месяц спрос вырос сразу на 19,4% – в июне в стране зарегистрировали лишь 33 273 сделки. Спрос на квартиры за месяц вырос на 23%, а на частные дома – на 7,9%.

      Спрос на жилье растет в Казахстане. В июле 2025 года было зарегистрировано 39 742 сделки купли-продажи
      Спрос на жилье в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

      Наибольшее количество сделок провели в Астане (8 636) и Алматы (8 432). Также активно продавалось жилье в Карагандинской (2 756) и Алматинской (2 005) областях.

      Примечательно, что, если в Астане и Алматы текущие показатели на 26,2% и 18,9% выше прошлогодних, то в Карагандинской и Алматинской областях, наоборот, наблюдается снижение – на 14,1% и 12,9% соответственно.

      В Шымкенте было зарегистрировано 1 872 сделки купли-продажи жилья. Это на 8,5% больше прошлогоднего показателя.

      Отметим, что рост спроса в Казахстане совпал с активностью на "пенсионном рынке". В июле Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) исполнил сразу 178 тыс. заявлений от казахстанцев на изъятие пенсионных накоплений – это почти в три раза больше, чем было год назад.

      Всего на жилищные цели было исполнено 110,9 тыс. заявлений на общую сумму в 56,2 млрд тенге. Таким образом, возможно, что текущий спрос на жилую недвижимость отчасти связан именно с активным изъятием пенсионных накоплений.

      Между тем напомним, что, согласно данным годовалой давности, возможность использовать свои пенсионные накопления есть не более чем у одного миллиона вкладчиков ЕНПФ.

      На текущий момент такие изъятия облагаются индивидуальным подоходным налогом, но в будущем его отменят.

