Чего не хватает пенсионной системе Казахстана, по мнению иностранных экспертов

Иностранные эксперты посоветовали Казахстану сократить отток пенсионных накоплений, стимулировать их рост, а также улучшить поддержку бедных пенсионеров. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В 2023 году, как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), аналитики института CFA и австралийской консалтинговой компании Mercer Consulting впервые добавили Казахстан в свой Глобальный пенсионный индекс, являющийся совместным исследовательским проектом этих организаций.

Страна заняла в рейтинге 20 место, набрав 64,9 балла и получив оценку "C+". С этим показателем Казахстан обогнал Гонконг, США, ОАЭ, Колумбию, Францию, Испанию и Хорватию, заработавших такую же оценку.

Глобальный пенсионный индекс анализирует десятки показателей пенсионных систем передовых стран, объединенные в три суб-индекса: "адекватность", "устойчивость" и "целостность", включающих 50 различных критериев.

По адекватности казахстанская система набрала 46,9 балла – это выше, чем в Малайзии, Турции и ЮАР. По устойчивости страна получила 74,8 балла, что выше, чем в Сингапуре, США и Германии. По целостности страна заработала 80 баллов, обогнав Швецию, Швейцарию, Китай и некоторые другие страны.

Однако не везде казахстанская система отличилась с лучшей стороны. Как считают иностранные эксперты, у нее есть над чем работать. Например, Казахстану необходимо увеличить минимальный уровень поддержки наиболее бедных пожилых людей и пенсионеров.

Также, по мнению авторов индекса, необходимо стимулировать повышение уровня пенсионных сбережений домохозяйствами и сократить отток средств из ЕНПФ в предпенсионный период путем ограничения доступа к ним. Напомним, казахстанцы могут изымать часть своих накоплений для улучшения жилищных условий или на лечение.

Помимо этого эксперты считают, что нужно увеличивать уровень трудоустройства людей старшего возраста по мере увеличения продолжительности жизни, а также ввести требование по отражению прогнозных пенсионных выплат в годовых выписках участников пенсионной системы.

Таким образом, впервые попавшая в рейтинг казахстанская пенсионная система смогла опередить по некоторым показателям многие другие страны, однако при этом имеет и некоторые недостатки, которые необходимо устранить для того, чтобы у граждан страны была достойная пенсия в будущем.