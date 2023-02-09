Передавать УИП 50% пенсионных накоплений могут разрешить казахстанцам

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане планируют отменить пороги минимальной достаточности при использовании пенсионных активов в инвестиционной деятельности. Как это может работать, рассказали в Национальном банке РК.

В сенате парламента РК были рассмотрены вопросы управления пенсионными активами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). В частности, обсуждали идею дать казахстанцам возможность самостоятельно выбирать управляющего.

Как сообщила заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова в ходе пресс-брифинга, вкладчикам ЕНПФ планируется предоставить право передачи в частное управление до 50% от своих пенсионных накоплений.

Другими словами, если казахстанец захочет как-то повлиять на доходность своего индивидуального пенсионного счета и диверсифицировать вложения, то он сможет передать половину пенсионных активов частной инвестиционной компании.

Напомним, по итогам 2022 года общий инвестдоход ЕНПФ составил 6,55%, что значительно уступает темпам инфляции за это же время. Впрочем, невысокий доход показали и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП).

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоит отметить, что передача активов под управление частной компании в таком случае не будет являться изъятием денег. То есть они по-прежнему останутся на счете вкладчика, просто инвестировать их будет УИП, а не Нацбанк.

В связи с этим планируется учитывать переданные в УИП активы при определении порогов минимальной достаточности. Если вкладчик захочет использовать свои накопления для оплаты лечения или покупки жилья, то будут считаться обе части – та, что была передана частной компании, и та, что осталась под управлением Национального банка РК.

"Опция перевода до 50% от суммы накоплений, которые вкладчик будет переводить частным управляющим компаниям, будет приниматься в расчет порога минимальной достаточности", – отметила Алия Молдабекова.

По ее мнению, передачу денег частному управляющему следует воспринимать в качестве дополнительной инвестиционной возможности. Для вкладчиков это шанс повысить эффективность управления их активами за счет разных стратегий УИП.

Напомним, ранее также звучала идея снизить пороги минимальной достаточности для использования средств со счетов в ЕНПФ. Почему это плохая идея, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2008664-peredavat-polovinu-pensionnyh-nakopleniy-chastnym-kompaniyam-planiruyut-razreshit-kazahstantsam/