Могут ли "сгореть" пенсионные накопления казахстанцев, переданные частным управляющим

Когда казахстанец передает деньги в УИП, государство перестает их защищать. Вместо этого сохранность накоплений гарантирует сама управляющая компания. Как это работает, читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений, находящихся под управлением Нацбанка, компенсируя разницу, если инвестдоход отстает от инфляции.

Для накоплений, переданных в УИП, действует механизм защиты в виде минимального уровня доходности, который рассчитывается на основе средневзвешенной доходности всех компаний на рынке.

УИПы обязаны ежегодно рассчитывать доходность и возмещать убытки клиентам, если она ниже минимального уровня, что обеспечивает защиту пенсионных накоплений от "сгорания".

Пенсионные накопления казахстанцев постоянно инвестируются в различные финансовые инструменты. Занимается этим не Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), а Национальный банк РК и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП).

На текущий момент все управляющие показывают хорошие результаты и приносят доход своим вкладчикам, который в два раза превышает инфляцию в стране.

Однако сами по себе инвестиции всегда сопряжены с определенными рисками, то есть в теории управляющие в какой-то момент могут начать приносить недостаточно высокий доход, который не будет успевать за инфляцией.

Впрочем, как объяснили представители Единого накопительного пенсионного фонда, переживать за сохранность своих денег казахстанцам не стоит.

Во-первых, на накопления, которыми управляет Нацбанк, распространяется государственная гарантия. Если в момент выхода на пенсию выяснится, что инвестдоход вкладчика "проиграл" инфляции за все время участия в накопительной системе, то государство возместит разницу за собственный счет.

Таким образом, пенсия сохранит свою ценность к моменту, когда человек выйдет на заслуженный отдых.

Пенсионерка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Государственная гарантия не распространяется на накопления, которые были переданы в УИП. Этот фактор может вызывать опасения у граждан за сохранность их средств, однако и здесь законом предусмотрен механизм защиты.

"Доходность обеспечивается самой управляющей компанией, соответственно и гарантии по сохранению средств также закреплены за УИП в виде обеспечения минимального уровня доходности", – объяснил представитель ЕНПФ.

Работает гарантия УИП следующим образом: по результатам определенного периода каждая управляющая компания рассчитывает доходность от своей инвестиционной деятельности. Если окажется, что инвестиционный доход ниже минимального уровня, УИП обязан возместить убытки своим клиентам, то есть перевести на их пенсионные счета в ЕНПФ недостающие средства.

Минимальный уровень дохода в свою очередь не берется "с потолка" и не назначается самой компанией. Он рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов среди всех компаний, действующих на рынке.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом, если у Нацбанка расчет доходности происходит по выходу на пенсию, то управляющие инвестиционным портфелем должны делать это ежегодно, что в целом помогает их клиентам оценить эффективность инвестиционной деятельности в короткие сроки.

Стоит отметить, что сами управляющие "не видят" своих клиентов. Деньги в УИП поступают обезличенные, то есть компания видит только общую сумму, которую ей передали в управление. Отсюда можно сделать вывод, что гарантия распространяется сразу на всех вкладчиков.

Таким образом, казахстанцам не стоит переживать, что их накопления "сгорят". Механизмы государственной гарантии и минимального уровня доходности, предусмотренные для пенсионных накоплений, обеспечивают защиту средств, находящихся как под управлением Нацбанка, так и частных управляющих.

Напомним, любой желающий может выбрать себе управляющего инвестиционным портфелем и перевести ему до 50% пенсионных накоплений. При этом выбирать один УИП не обязательно, при желании можно передать часть средств всем компаниям.