Рост цен достиг максимума за полтора года в Казахстане

Годовая инфляция в Казахстане достигла 10% по итогам марта. Особенно сильно выросла стоимость платных услуг – сразу на 14,3% за год. Подробности о росте цен читайте в материале NUR.KZ.
В марте рост цен на товары и услуги, согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), составил 1,3%. Особенно сильно за месяц подорожали продукты питания – сразу на 1,6%. Последний раз такой прирост фиксировался в декабре 2022 года. Платные услуги за месяц подорожали на 1,3%, а непродовольственные товары – на 0,8%.
В годовом разрезе цены выросли в среднем на 10%. Сильнее всего – на платные услуги (на 14,3%). Непродовольственные товары подорожали на 9,1%, а продовольственные – на 7,6%. При этом отметим, что последний раз двузначная инфляция фиксировалась в ноябре 2023 года, то есть почти полтора полтора года назад.
Что сильнее всего подорожало за месяц
Среди продовольственных товаров, по данным БНС, сильнее всего подорожали бананы – на 14,5% за месяц. Следом идут помидоры – 11,4%. Также выросли цены на свеклу (8,5%), капусту (на 7,4%), говядину (3,5%), баранину и картофель (по 3,4%), а также на апельсины, сахар и виноград (по 3,2%). Сыр подорожал на 3% за месяц.
При этом стали дешевле огурцы (на 6,8%), яйца (на 1,8%), лук (на 1,3%) и сладкий перец (на 1,1%).
Среди платных услуг особенно отметились жилищно-коммунальные. Так, тарифы на холодную воду за месяц выросли на 15,2%, а на канализацию – на 11,9%. Центральное отопление подорожало на 3,1%, а горячая вода – на 2,4%. Также подорожали железнодорожный транспорт – на 3,2% и услуги стоматологов – на 2,3%.
Что касается непродовольственных товаров, то здесь сильнее всего подорожали планшеты (на 10,4%) и ноутбуки (на 8%).
Среди регионов самая высокая месячная инфляция была зафиксирована в Карагандинской области (2,4%), самая низкая – в Мангистауской (0,4%).
В Алматы цены выросли на 1,5%, в Шымкенте – на 1,1%, а в Астане – на 0,9%.
|Инфляция в Казахстане по итогам марта 2025 года
|Регион
|За месяц
|За год
|Казахстан
|1,3%
|10,0%
|Абай
|1,3%
|9,6%
|Акмолинская
|1,6%
|12,0%
|Актюбинская
|0,6%
|9,4%
|Алматинская
|1,5%
|7,8%
|Атырауская
|1%
|9,7%
|Западно-Казахстанская
|0,8%
|10,9%
|Жамбылская
|1,2%
|8,2%
|Жетісу
|0,8%
|8,7%
|Карагандинская
|2,4%
|12,1%
|Костанайская
|1%
|9,0%
|Кызылординская
|1%
|9,0%
|Мангистауская
|0,4%
|9,6%
|Павлодарская
|1,2%
|6,9%
|Северо-Казахстанская
|1%
|10,0%
|Туркестанская
|1,3%
|9,2%
|Ұлытау
|1,6%
|10,4%
|Восточно-Казахстанская
|1,7%
|10,1%
|Астана
|0,9%
|13,3%
|Алматы
|1,4%
|10,4%
|Шымкент
|1,1%
|8,4%
|По данным Бюро национальной статистики
Что сильнее всего подорожало за год
По сравнению с мартом 2024 года сильнее всего выросли тарифы на холодную воду – сразу на 88,4%. Канализация стала дороже на 23,7%, а центральное отопление – на 19%. Горячая вода выросла в цене на 14,6%, электроэнергия – на 14,3%, газ – на 13,3%, а вывоз мусора – на 11,1%.
Также подорожали следующие услуги: железнодорожный транспорт (на 23,6%), сотовая связь (на 19,5%), медлаборатории (на 18,8%), доставка посылок (на 17,7%) и услуги врачей (на 16,1%).
Среди товаров сильнее всего выросли цены на ноутбуки – сразу на 80,6%. Сильно подорожали планшеты (на 62%), а также кухонные плиты (на 60,4%). Отметились сильным приростом беспроводные наушники (на 47,9%) и USB-накопители (на 36,6%).
Также за год сильно подорожали корвалол и канефрон – на 37% и 23,4% соответственно. Заметно стали выше цены на новые автомобили – сразу на 21,6%.
Что касается продовольственных товаров, то здесь рекордсменом по росту цен стал картофель – плюс 66,4% за год. Лук подорожал на 32,2%, капуста – на 27,3%, свекла – на 21,1%, чеснок – на 17,8%, подсолнечное масло – на 16,8%, а помидоры – на 14,9%.
При этом за год подешевели гречневая крупа (на 17,7%), яйца (на 8,3%), морковь (на 7,4%), сладкий перец (на 6,9%) и рис (на 6,3%).
Напомним, первое за долгое время ускорение инфляции произошло в декабре 2024 года. С тех пор она не снижается, а продолжает расти. При этом в феврале был зафиксирован рекордный месячный прирост.
Также ранее стало известно, что в Казахстане заметно вырос прожиточный минимум, который используется для определения уровня бедности в стране.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2232128-rost-cen-dostig-maksimuma-za-poltora-goda-v-kazahstane/