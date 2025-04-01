Рост цен достиг максимума за полтора года в Казахстане

Годовая инфляция в Казахстане достигла 10% по итогам марта. Особенно сильно выросла стоимость платных услуг – сразу на 14,3% за год. Подробности о росте цен читайте в материале NUR.KZ.

В марте рост цен на товары и услуги, согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), составил 1,3%. Особенно сильно за месяц подорожали продукты питания – сразу на 1,6%. Последний раз такой прирост фиксировался в декабре 2022 года. Платные услуги за месяц подорожали на 1,3%, а непродовольственные товары – на 0,8%.

В годовом разрезе цены выросли в среднем на 10%. Сильнее всего – на платные услуги (на 14,3%). Непродовольственные товары подорожали на 9,1%, а продовольственные – на 7,6%. При этом отметим, что последний раз двузначная инфляция фиксировалась в ноябре 2023 года, то есть почти полтора полтора года назад.

Что сильнее всего подорожало за месяц

Среди продовольственных товаров, по данным БНС, сильнее всего подорожали бананы – на 14,5% за месяц. Следом идут помидоры – 11,4%. Также выросли цены на свеклу (8,5%), капусту (на 7,4%), говядину (3,5%), баранину и картофель (по 3,4%), а также на апельсины, сахар и виноград (по 3,2%). Сыр подорожал на 3% за месяц.

При этом стали дешевле огурцы (на 6,8%), яйца (на 1,8%), лук (на 1,3%) и сладкий перец (на 1,1%).

Среди платных услуг особенно отметились жилищно-коммунальные. Так, тарифы на холодную воду за месяц выросли на 15,2%, а на канализацию – на 11,9%. Центральное отопление подорожало на 3,1%, а горячая вода – на 2,4%. Также подорожали железнодорожный транспорт – на 3,2% и услуги стоматологов – на 2,3%.

Что касается непродовольственных товаров, то здесь сильнее всего подорожали планшеты (на 10,4%) и ноутбуки (на 8%).

Среди регионов самая высокая месячная инфляция была зафиксирована в Карагандинской области (2,4%), самая низкая – в Мангистауской (0,4%).

В Алматы цены выросли на 1,5%, в Шымкенте – на 1,1%, а в Астане – на 0,9%.

Инфляция в Казахстане по итогам марта 2025 года Регион За месяц За год Казахстан 1,3% 10,0% Абай 1,3% 9,6 % Акмолинская 1,6% 12,0 % Актюбинская 0,6% 9,4 % Алматинская 1,5% 7,8 % Атырауская 1% 9,7 % Западно-Казахстанская 0,8% 10,9 % Жамбылская 1,2% 8,2 % Жетісу 0,8% 8,7 % Карагандинская 2,4% 12,1 % Костанайская 1% 9,0 % Кызылординская 1% 9,0 % Мангистауская 0,4% 9,6 % Павлодарская 1,2% 6,9 % Северо-Казахстанская 1% 10,0 % Туркестанская 1,3% 9,2 % Ұлытау 1,6% 10,4 % Восточно-Казахстанская 1,7% 10,1 % Астана 0,9% 13,3 % Алматы 1,4% 10,4 % Шымкент 1,1% 8,4 % По данным Бюро национальной статистики

Что сильнее всего подорожало за год

По сравнению с мартом 2024 года сильнее всего выросли тарифы на холодную воду – сразу на 88,4%. Канализация стала дороже на 23,7%, а центральное отопление – на 19%. Горячая вода выросла в цене на 14,6%, электроэнергия – на 14,3%, газ – на 13,3%, а вывоз мусора – на 11,1%.

Также подорожали следующие услуги: железнодорожный транспорт (на 23,6%), сотовая связь (на 19,5%), медлаборатории (на 18,8%), доставка посылок (на 17,7%) и услуги врачей (на 16,1%).

Среди товаров сильнее всего выросли цены на ноутбуки – сразу на 80,6%. Сильно подорожали планшеты (на 62%), а также кухонные плиты (на 60,4%). Отметились сильным приростом беспроводные наушники (на 47,9%) и USB-накопители (на 36,6%).

Также за год сильно подорожали корвалол и канефрон – на 37% и 23,4% соответственно. Заметно стали выше цены на новые автомобили – сразу на 21,6%.

Что касается продовольственных товаров, то здесь рекордсменом по росту цен стал картофель – плюс 66,4% за год. Лук подорожал на 32,2%, капуста – на 27,3%, свекла – на 21,1%, чеснок – на 17,8%, подсолнечное масло – на 16,8%, а помидоры – на 14,9%.

При этом за год подешевели гречневая крупа (на 17,7%), яйца (на 8,3%), морковь (на 7,4%), сладкий перец (на 6,9%) и рис (на 6,3%).

Напомним, первое за долгое время ускорение инфляции произошло в декабре 2024 года. С тех пор она не снижается, а продолжает расти. При этом в феврале был зафиксирован рекордный месячный прирост.

Также ранее стало известно, что в Казахстане заметно вырос прожиточный минимум, который используется для определения уровня бедности в стране.