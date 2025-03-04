"В минусе" остается доходность пенсионных накоплений казахстанцев

По итогам февраля ни один из управляющих активами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) не смог обогнать ускорившуюся инфляцию. На сколько они отстают от роста цен, узнали журналисты NUR.KZ.

В январе некоторые казахстанцы обнаружили, что на их пенсионных счетах снизилась сумма накоплений. Произошло это из-за неудач в инвестиционной сфере, с которыми столкнулись Национальный банк РК и управляющие инвестиционным портфелем (УИП), состоящим из активов ЕНПФ.

Как ранее отмечали в Едином накопительном пенсионном фонде, доходность ушла "в минус" из-за изменения курса доллара и снижения рыночной стоимости активов, которые ранее были приобретены за рубежом. Однако данное падение продолжилось и в феврале.

Согласно данным из пенсионных выписок казахстанцев, управляющие активами по-прежнему не могут догнать инфляцию, которая, к слову, заметно ускорилась и достигла рекордных значений за последние 2,5 года.

Так, за январь и февраль в совокупности Национальный банк РК показал доходность минус 1,64% по активам, которые сформированы за счет обязательных и добровольных пенсионных взносов. Для понимания: за два месяца 2025 года инфляция составила 2,6%.

По активам, которые накапливаются за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), доходность составила минус 2,54%.

Похожая картина и у некоторых управляющих инвестиционным портфелем:

Jusan Invest – 0,37% ;

; Halyk Global Markets – 0,14% ;

; BCC Invest – 0,79% ;

; "Сентрас Секьюритиз" – минус 0,20% ;

; Halyk Finance – минус 0,51%.

Доходность активов ЕНПФ. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Впрочем, важно понимать, что кратковременные падения в инвестиционной деятельности простительны и в целом ничего не значат. Более важными являются результаты за год или в более долгосрочной перспективе.

Текущие "убытки" можно считать несущественными, особенно если сравнить их с доходностью, которую управляющие получили в 2024 году. Напомним, тогда все УИПы и Нацбанк обогнали инфляцию более чем в два раза.

Стоит отметить, что казахстанцам в целом не стоит переживать о снижении доходности. Дело в том, что их накопления защищаются государственной гарантией, и гражданам доплачивают, если они пострадали из-за инфляции.

Аналогичная гарантия существует и для накоплений, которые вкладчики ЕНПФ передали под управление частным компаниям. Но там ответственность за сохранность ложится на самих управляющих.