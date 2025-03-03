Товары и услуги рекордно подорожали в Казахстане

В феврале инфляция в Казахстане достигла 9,4%. Месячный рост цен оказался максимальным за последние несколько лет. О том, что сильнее всего подорожало в стране, читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В феврале годовая инфляция в Казахстане достигла 9,4%, показав рекордный месячный прирост цен за последние несколько лет.

Наибольший рост цен наблюдался в сфере услуг (14,1% за год), особенно подорожали коммунальные услуги - холодная вода выросла на 70,7% за год.

Среди продуктов питания значительно подорожал картофель (на 62,1% за год), а среди непродовольственных товаров - ноутбуки (на 67,2% за год).

По итогам февраля в Казахстане, как передает Бюро национальной статистики (БНС), годовая инфляция выросла с 8,9% до 9,4%. Сильнее всего за год выросли цены в сфере услуг – сразу на 14,1%. Следом идут непродовольственные товары – 8,7% и продукты питания – 6,5%.

При этом февраль показал рекордный месячный прирост цен, который не наблюдался уже несколько лет. Так, например, согласно данным БНС, платные услуги в стране за месяц подорожали сразу на 2,1% – больше было только в сентябре 2022 года (2,7%).

Непродовольственные товары выросли в цене на 1% за месяц – более высокий показатель фиксировался в апреле 2022 года (1,2%), а продовольственные товары подорожали на 1,5%, и последний раз более высокий рост цен наблюдался в декабре 2022 года (1,6%).

В целом месячная инфляция достигла 1,5% – последний раз более высокий показатель был зафиксирован в октябре 2022 года.

Месячная инфляция в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Что сильнее всего подорожало в Казахстане за месяц

В месячной динамике в феврале сильно выросли тарифы на некоторые коммунальные услуги, особенно на холодную воду, которая показала прирост на 29,2% за месяц. Центральное отопление подорожало на 6,2%, горячая вода – на 5,3%, домофон – на 4,7%, а электроэнергия – на 1,8%.

Среди продуктов питания отметились огурцы, цены на которые повысились на 12,7% за месяц. Также подорожала капуста (на 12,3%), помидоры (на 6,1%) и свекла (на 5,1%).

Лимоны в Казахстане подорожали на 4,9%, говядина – на 3,7%, чеснок – на 3,2%, картофель и виноград – на 3,1%, подсолнечное масло – на 3%, яблоки – на 2,7%, а баранина – на 2,3%.

Зато стали немного дешевле апельсины (на 2,2%), рис (на 1,4%), яйца (на 1,2%) и гречневая крупа (на 1%).

Повышение цен в феврале также было отмечено на бытовые приборы (на 2,5%), автомобили (на 1,3%), строительные материалы (на 1,1%), одежду и обувь (на 1%). При этом сильно подорожал сжиженный газ в баллонах – сразу на 10,5% за месяц.

Лидером по росту цен в феврале оказалась Астана, где месячная инфляция составила 2,9%. В Алматы цены за месяц выросли на 1,3%, а в Шымкенте – на 1,5%.

Кызылординская область и область Абай показали самый низкий рост цен – всего 0,7%.

Месячная инфляция в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Что сильнее всего подорожало в Казахстане за год

В сравнении с февралем 2024 года тарифы на холодную воду выросли на 70,7%, стоимость электроэнергии увеличилась на 21%, отопления – на 18,2%, водоотведения – на 17,3%, а горячей воды – на 14,5%.

Также выросли тарифы на газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 13,2% и стоимость вывоза мусора – на 11,1%. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 20%, сотовой связи – на 19,5%, медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов – на 18,4%, отправка посылок – на 17,7%, услуги первичного приема к врачу – на 15,5%.

Среди непродовольственных товаров сильно выросли цены на ноутбуки – сразу на 67,2% за год. Также подорожали кухонные плиты (на 55,4%), беспроводные наушники (на 47,7%) и планшеты (на 46,8%). Заметное повышение цен было отмечено на корвалол (на 33,2%) и канефрон (на 26,9%).

Что касается продуктов питания, то сильнее всего выросла стоимость картофеля – сразу на 62,1%. Также увеличились цены на репчатый лук (на 27,3%), капусту (на 20,2%), чеснок (на 18,3%) и свеклу (на 15,2%).

В то же время в годовом выражении гречневая крупа подешевела на 20,4%, морковь стала доступнее на 6,6%, рис – на 5,7%, а яйца – на 5,3%.

Напомним, текущий рост цен в стране не является "неожиданным" – в одном из опросов по поводу инфляции граждане заявили, что цены будут расти быстрее из-за курса валют и внешних политических и экономических событий.

Также ранее эксперты предположили, что в дальнейшем инфляция будет снижаться намного медленнее, чем предполагалось ранее.