Почему доход от пенсионных активов казахстанцев ушел "в минус", объяснили в ЕНПФ

ЕНПФ опубликовал обзор по инвестиционному управлению пенсионными активами - за январь этого года доход от пенсионных активов не смог догнать инфляцию, передает NUR.KZ со ссылкой на обзор.

Как указано в отчете ЕНПФ, по состоянию на 1 февраля 2025 года доходность Нацбанка по обязательным и добровольным пенсионным взносам в январе оказалась отрицательной - минус 1,25%. А инвестиционный доход от накоплений, сформированных за счет обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), составил минус 3,67%.

"В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за январь 2025 года составил минус 284,86 млрд тенге", - сообщили в ЕНПФ.

Основными причинами отрицательного инвестиционного дохода, по данным фонда, являются:

курсовая переоценка вследствие укрепления тенге к доллару США с 525,11 до 518,14 тенге,

снижение рыночной стоимости ГЦБ Министерства финансов РК на фоне роста их доходностей в среднем на 40 базисных пункта.

"Дополнительно произошло снижение рыночной стоимости по активам, приобретенным на зарубежных рынках", - добавили в фонде.

Напомним, ранее некоторые казахстанцы столкнулись с тем, что их пенсионные накопления уменьшились. Как отметили в ЕНПФ, на это повлияло несколько факторов, в том числе ситуация на финансовом рынке и курс тенге.

При этом специалисты отмечали, что один месяц не является показательным. Результаты инвестиционной деятельности следует оценивать в более длительных временных рамках, а здесь по-прежнему все управляющие показывают успехи. Например, за 2024 год они принесли казахстанцам дополнительно более 3,44 трлн тенге, а доходность в два раза превышала инфляцию.

К тому же казахстанцам не стоит переживать, что из-за роста цен их пенсии "обесценятся". Деньги в ЕНПФ находятся под государственной гарантией - когда граждане выходят на пенсию, им делают перерасчет с учетом накопленной за время их работы инфляцией. Похожий механизм защиты есть и для УИПов.