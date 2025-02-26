Вывести деньги из ЕНПФ под низкий процент предлагают мошенники казахстанцам

Возможность изымать часть пенсионных накоплений стала инструментом злоумышленников. Они предлагают свои "услуги" вкладчикам, похищая их деньги и данные. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Мошенники предлагают казахстанцам "услуги" по выводу денег из ЕНПФ под низкий процент, что может привести к потере средств и утечке персональных данных.

ЕНПФ предупреждает, что изъятие пенсионных накоплений на жилье и лечение доступно только определенным категориям вкладчиков и возможно только через банки второго уровня без посредников.

Для законного изъятия пенсионных накоплений необходимо открыть специальный счет в Отбасы банке и подать заявку через официальный сайт, соблюдая установленные процедуры и сроки.

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Казахстанцы могут изымать свои накопления из ЕНПФ на улучшение жилищных условий (ремонт, покупка жилья, оформление или оплата ипотеки) и лечение.

Однако не все вкладчики могут знать о том, как изымать средства из ЕНПФ свыше порога минимальной достаточности (ПМД).

При этом, согласно сообщению Telegram-канала ЕНПФ, в соцсетях и на платформах объявлений распространяются предложения об оказании посреднических услуг в получении пенсионных накоплений свыше ПМД под низкий процент.

Кто может изымать деньги

Как отмечается в источнике, соглашаясь на участие в сомнительных схемах, казахстанцы рискуют потерять деньги и передать свои персональные данные мошенникам, которые позже могут быть использованы для других уловок.

При этом сообщается, что использовать пенсионные накопления на жилье и лечение могут:

вкладчики, имеющие накопления свыше ПМД;

пенсионеры, чья пенсия составляет не менее 40% от утраченного дохода (могут использовать до 50% накоплений);

пенсионеры по выслуге лет (до 100% накоплений);

вкладчики, заключившие договор пенсионного аннуитета (до 100% накоплений).

"Целевое использование пенсионных накоплений на жилье или лечение возможно только через банки второго уровня.

Посредники не нужны! ЕНПФ не берет комиссий за операции с пенсионными накоплениями", – сообщают в ЕНПФ.

Как забрать пенсионные излишки

Чтобы оформить изъятие пенсионных накоплений, казахстанцам (имеющим суммы свыше ПМД) нужно оформить специальный счет в Отбасы банке для перечисления единой пенсионной выплаты (ЕПВ).

После открытия счета подается заявка через сайт enpf-otbasy.kz с указанием цели изъятия: лечение или улучшение жилищных условий. Можно также уступить эти деньги близким родственникам.

После поступления средств на специальный счет (до 5 рабочих дней), необходимо прикрепить подтверждающие документы, после чего формируется заявка на использование доступных к изъятию накоплений.

После проверки документов деньги будут переведены на указанные цели в течение 10 рабочих дней.

Следует помнить, что дается до 20 дней на расходование ЕПВ для жилищных целей и до 45 дней в случае траты на лечение.

Таким образом, изымать деньги можно самостоятельно и бесплатно. А предлагаемые услуги посредников могут оказаться мошенническими уловками.

Напомним, что ранее мошенники предлагали "надбавку" к пенсии для пенсионеров в Казахстане.

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