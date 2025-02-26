Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вывести деньги из ЕНПФ под низкий процент предлагают мошенники казахстанцам

Опубликовано:

Оформление пособий в онлайн-формате.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Возможность изымать часть пенсионных накоплений стала инструментом злоумышленников. Они предлагают свои "услуги" вкладчикам, похищая их деньги и данные. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
close
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Мошенники предлагают казахстанцам "услуги" по выводу денег из ЕНПФ под низкий процент, что может привести к потере средств и утечке персональных данных.
  • ЕНПФ предупреждает, что изъятие пенсионных накоплений на жилье и лечение доступно только определенным категориям вкладчиков и возможно только через банки второго уровня без посредников.
  • Для законного изъятия пенсионных накоплений необходимо открыть специальный счет в Отбасы банке и подать заявку через официальный сайт, соблюдая установленные процедуры и сроки.
Свежая публикация по теме:
Почти до 1 млн тенге выросла максимальная пенсия из ЕНПФ в Казахстане

Казахстанцы могут изымать свои накопления из ЕНПФ на улучшение жилищных условий (ремонт, покупка жилья, оформление или оплата ипотеки) и лечение.

Однако не все вкладчики могут знать о том, как изымать средства из ЕНПФ свыше порога минимальной достаточности (ПМД).

При этом, согласно сообщению Telegram-канала ЕНПФ, в соцсетях и на платформах объявлений распространяются предложения об оказании посреднических услуг в получении пенсионных накоплений свыше ПМД под низкий процент.

Кто может изымать деньги

Как отмечается в источнике, соглашаясь на участие в сомнительных схемах, казахстанцы рискуют потерять деньги и передать свои персональные данные мошенникам, которые позже могут быть использованы для других уловок.

При этом сообщается, что использовать пенсионные накопления на жилье и лечение могут:

  • вкладчики, имеющие накопления свыше ПМД;
  • пенсионеры, чья пенсия составляет не менее 40% от утраченного дохода (могут использовать до 50% накоплений);
  • пенсионеры по выслуге лет (до 100% накоплений);
  • вкладчики, заключившие договор пенсионного аннуитета (до 100% накоплений).

"Целевое использование пенсионных накоплений на жилье или лечение возможно только через банки второго уровня.

Посредники не нужны! ЕНПФ не берет комиссий за операции с пенсионными накоплениями", – сообщают в ЕНПФ.

Как забрать пенсионные излишки

Чтобы оформить изъятие пенсионных накоплений, казахстанцам (имеющим суммы свыше ПМД) нужно оформить специальный счет в Отбасы банке для перечисления единой пенсионной выплаты (ЕПВ).

После открытия счета подается заявка через сайт enpf-otbasy.kz с указанием цели изъятия: лечение или улучшение жилищных условий. Можно также уступить эти деньги близким родственникам.

После поступления средств на специальный счет (до 5 рабочих дней), необходимо прикрепить подтверждающие документы, после чего формируется заявка на использование доступных к изъятию накоплений.

После проверки документов деньги будут переведены на указанные цели в течение 10 рабочих дней.

Следует помнить, что дается до 20 дней на расходование ЕПВ для жилищных целей и до 45 дней в случае траты на лечение.

Таким образом, изымать деньги можно самостоятельно и бесплатно. А предлагаемые услуги посредников могут оказаться мошенническими уловками.

Напомним, что ранее мошенники предлагали "надбавку" к пенсии для пенсионеров в Казахстане.

Также мы рассказывали, как казахстанцам передать пенсионные накопления из ЕНПФ в доверительное управление.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Пенсия
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2223573-vyvesti-dengi-iz-enpf-pod-nizkiy-procent-predlagayut-moshenniki-kazahstancam/