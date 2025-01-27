Сколько дополнительных денег получили вкладчики ЕНПФ в Казахстане

Доходность Единого накопительного пенсионного фонда в 2024 году превысила инфляцию. Все управляющие заработали для казахстанцев более 3,44 трлн тенге за 12 месяцев. Подробности читайте на NUR.KZ.

Помимо государственной пенсии, казахстанцы после выхода на заслуженный отдых могут получать выплаты за счет собственных средств, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Эти средства не лежат "мертвым" грузом в ожидании, пока их выплатят владельцу – они постоянно вкладываются в различные финансовые инструменты для получения дополнительного дохода. Благодаря этому накопления казахстанцев растут не только за счет их собственных взносов.

Инвестированием активов ЕНПФ занимаются Национальный банк РК и пять частных компаний. Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году все управляющие пенсионными деньгами принесли доход вкладчикам, который в два раза превышает инфляцию в 8,6%. Между тем стало известно, какую именно сумму получили казахстанцы благодаря инвестициям.

Так, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, Национальный банк РК и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП) за 2024 год заработали более 3,44 трлн тенге. Эта сумма была распределена между вкладчиками фонда.

Непосредственно Нацбанк за год принес вкладчикам порядка 3,4 трлн тенге за счет инвестирования накоплений, сформированных из обязательных и добровольных пенсионных взносов. Доходность за год достигла 17,84%.

Средства, поступившие в рамках обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), инвестировались Нацбанком отдельно и принесли дополнительно 26,83 млрд тенге, показав доходность 17,96%.

Всего под управлением Национального банка было около 22,7 трлн тенге пенсионных средств.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сколько денег принесли частные компании

Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, по итогам 2024 года превысил 65,24 млрд тенге.

АО "Jusan Invest" – управляет активами на 10,73 млрд тенге. Порядка 69,57% портфеля представлено в тенге, 29,04% – в долларах и еще 1,39% – в других валютах. За год управляющий заработал более 1,52 млрд тенге и показал доходность 17,3%;

– управляет активами на Порядка 69,57% портфеля представлено в тенге, 29,04% – в долларах и еще 1,39% – в других валютах. За год управляющий заработал и показал доходность 17,3%; АО "Halyk Global Markets" – управляет активами на 4,85 млрд тенге. В тенге компания инвестировала 79,72% портфеля, а в долларах – 20,28%. За год было заработано 702,26 млн тенге. Доходность составила 16,71%;

– управляет активами на В тенге компания инвестировала 79,72% портфеля, а в долларах – 20,28%. За год было заработано Доходность составила 16,71%; АО "BCC Invest" – пенсионнве активы под управлением компании достигли порядка 5,51 млрд тенге . В тенге хранится 82,79% средств, а в долларах – 17,21%. За год УИП заработал 726,32 млн тенге и показал доходность 15,21%;

– пенсионнве активы под управлением компании достигли порядка . В тенге хранится 82,79% средств, а в долларах – 17,21%. За год УИП заработал и показал доходность 15,21%; АО "Сентрас Секьюритиз" – управляет активами на 1,91 млрд тенге. В тенге инвестируется 77,29% портфеля, в долларах – 21,23% и в других валютах – 1,48%. За год компания заработала 250,93 млн тенге и показала доходность в 17,84%;

– управляет активами на В тенге инвестируется 77,29% портфеля, в долларах – 21,23% и в других валютах – 1,48%. За год компания заработала и показала доходность в 17,84%; АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" – управляет активами на 42,24 млрд тенге. В тенге хранится 64,99% средств, а в долларах – 35,01%. За год УИП заработал 6,12 млрд тенге и показал доходность в 18,07%.

Доходность пенсионных активов в 2024 году. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, можно увидеть, что доходность пенсионных активов выражается не только в процентах, но и в реальных суммах. Каждый казахстанец, у которого есть накопления в ЕНПФ, может самостоятельно узнать размер инвестдохода, который был начислен лично ему. О том, как это можно сделать, мы подробно рассказывали здесь.

Стоит отметить, что в 2024 году пенсионные активы ЕНПФ увеличились примерно на 5 трлн тенге. Большая часть средств была получена не за счет взносов казахстанцев, а благодаря дополнительному доходу. Этот факт может говорить о том, что управляющие активами выбрали достаточно успешную стратегию инвестирования.