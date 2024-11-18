"Категорически недопустимы": аналитики о планах инвестирования денег из ЕНПФ в экономику Казахстана

Деньги в пенсионном фонде инвестируются для их защиты от инфляции. Но инструменты инвестирования, включая инфраструктурные проекты, вызывают у аналитиков опасения. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По данным Tengenomika, большой объем досрочных изъятий из ЕНПФ (71% от общих выплат) может создать риски для вкладчиков в будущем.

В актуарном отчете ЕНПФ за 2023 год указано, что текущая пенсионная система не может гарантировать определенный уровень дохода, особенно из-за досрочных изъятий.

Аналитики Tengenomika считают "категорически недопустимыми" планы правительства по инвестированию пенсионных средств в инфраструктурные проекты, что может угрожать сохранности накоплений.

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) создан для обеспечения благополучной старости населения за счет их накоплений, которые производятся из заработной платы.

Чтобы эти деньги не обесценивались, они инвестируются Национальным банком РК, и также вкладчики могут передать часть накоплений управляющим инвестиционным портфелем. В то же время показатели инвестдоходности ЕНПФ оказались достаточно высокими – вложение пенсионных накоплений приносит больше денег, чем взносы казахстанцев.

Однако, как сообщают аналитики Telegram-канала Tengenomika, текущий подход к управлению активами фонда может грозить определенными рисками в будущем.

Риски для вкладчиков

Как сообщают аналитики, с начала текущего года по 1 октября пенсионных выплат по системе осуществлено на 860 млрд тенге. При это из данной суммы к выплатам по графику и стандартным причинам относятся только 231,9 млрд тенге (27%).

А досрочные изъятия (на жилищные условия, на оплату лечения и переводы в страховые компании) составили 610,2 млрд тенге (71%). То есть отмечается большой объем изъятий из фонда, что может иметь риски для самих вкладчиков.

Отмечается, что опасения о рисках для накопительной пенсионной системы ранее выражались в актуарном отчете самого ЕНПФ за 2023 год.

Так, в нем указывается, что "многоуровневая пенсионная система в Казахстане, формируемая за счет фиксированных пенсионных взносов и государственной базовой пенсии, не может в перспективе гарантировать определенный уровень пенсионного дохода, и его конечный размер будет зависеть от множества факторов".

Деньги и часы. Иллюстративное фото: solidcolours/Getty Images

При этом среди факторов отмечаются досрочные изъятия пенсионных накоплений, которые могут привести к снижению ожидаемого дохода. В результате, в некоторых случаях пенсионные выплаты могут оказаться недостаточными, несмотря на среднюю адекватность доходов для большинства участников системы

Вопрос инвестиционной политики

Как сообщают в Tengenomika, помимо рисков для вкладчиков из-за изъятия части накоплений, опасения вызывают и вопросы вложения пенсионных активов граждан, что может создать угрозу их сохранности.

"Текущая инвестиционная политика ЕНПФ, где в портфеле значительную долю занимают госдолг РК (43,5% от инвестпортфеля) и корпоративные бумаги РК (16,3%) вызывает серьезную обеспокоенность в плане диверсификации и поиска более высоких доходностей.

Поэтому, озвучиваемые планы Правительства Казахстана по использованию пенсионных средств для финансирования инфраструктурных проектов, на наш взгляд, категорически недопустимы вкупе с остальными риск-факторами, о чем мы написали выше", – отмечают аналитики.

Другими словами, из-за изъятий части накоплений вкладчики рискуют столкнуться с минимальными выплатами в будущем. А планы по инвестированию активов фонда в государственные инфраструктурные проекты может иметь риски низкой доходности и обесценивания накоплений.

Напомним, что ранее эксперты предложили вложить деньги из ЕНПФ в другие инструменты.