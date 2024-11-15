На сколько может вырасти пенсия в 2025 году в Казахстане

Изменения в республиканском бюджете предусматривают увеличение некоторых важных показателей, включая прожиточный минимум. А они влияют на рост выплат из бюджета. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане в 2025 году планируется увеличение социальных показателей: прожиточный минимум вырастет до 46 228 тенге, месячный расчетный показатель - до 3 932 тенге, минимальная зарплата - до 85 000 тенге.

Ожидается повышение базовой пенсии: минимальная может составить 32 360 тенге, максимальная - 50 851 тенге. Минимальный размер солидарной пенсии может увеличиться до 62 771 тенге.

С 2025 года обязательный пенсионный взнос работодателя повысится до 2,5% от зарплаты работника, а минимальная выплата из ЕНПФ составит 32 360 тенге.

Проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы вносит определенные изменения в расчеты некоторых социальных платежей. В нем также заложен расчетный курс доллара.

Например, согласно проекту закона, который пока еще не был подписан, планируется определить такие показатели, как:

прожиточный минимум (ПМ) – составит 46 228 тенге , что на 6,5% больше показателя 2024 года;

, что на 6,5% больше показателя 2024 года; месячный расчетный показатель (МРП) – повысится до 3 932 тенге ;

; минимальная заработная плата (МЗП) – составит 85 000 тенге.

Соответственно, это также повлияет на размеры некоторых пенсионных выплат, которые связаны с этими показателями. Также в 2025 году вступят в норму изменения в Социальном кодексе, затрагивающие сферу пенсионного обеспечения.

Сколько будут платить по базовой пенсии

Базовая пенсионная выплата назначается независимо от трудового стажа. Но ее размер зависит от времени участия в пенсионной системе:

менее 10 лет – назначается минимальная базовая пенсия, а ее размер составит 70% от ПМ в 2025 году, согласно Социальному кодексу РК;

30 лет и более – назначается максимальный размер выплат, который будет равен 110% от ПМ с 1 января 2025 года.

Соответственно, при повышении ПМ до 46 228 тенге в следующем году минимальная базовая пенсия может составить 32 360 тенге (в 2024 году она равна 28 215 тенге). А максимальная базовая пенсия – 50 851 тенге (45 578 тенге в текущем году).

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На сколько увеличится солидарная пенсия

Выплаты по солидарной пенсии назначаются только лицам, имеющим стаж работы от 6 месяцев до 1998 года.

Размер солидарной пенсии в полном объеме равен 60% от среднемесячного дохода за любые три года подряд независимо от перерывов в работе с 1 января 1998 года. То есть в расчет можно взять зарплату, полученную даже в предпенсионный период.

Так, согласно планируемым изменениям, на 8,5% повысятся ранее назначенные пенсионные выплаты по возрасту (то есть солидарные пенсии) и пенсия за выслугу лет. На столько же увеличится и минимальный размер солидарной пенсии, который может составить 62 771 тенге в 2025 году (57 853 тенге в 2024 году).

Но следует учитывать, что солидарные выплаты в полном указанном объеме возможны лишь при наличии соответствующего трудового стажа:

женщины – 20 лет;

мужчины – 25 лет.

А если стаж будет меньше, то и сумма даже минимальной солидарной пенсии, соответственно, уменьшается.

Максимальный размер солидарной пенсии, назначаемой новым пенсионерам, будет зависеть от размера дохода, используемого для исчисления выплат. Он не может превышать 55 МРП (216 260 тенге в 2025 году).

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Аналог" солидарной пенсии

В 2024 году был введен обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР), который должен в будущем заменить солидарные выплаты. Они назначаются казахстанцам, родившимся после 1 января 1975 года.

И если в текущем году работодатели вносили за свой счет 1,5% от зарплаты работников на их условные пенсионные счета, то с 1 января 2025 года этот показатель повысится до 2,5% (251 статья Социального кодекса).

Минимальная сумма для расчета ОПВР равна минимальной заработной плате (МЗП), которая в 2025 году может составить 85 000 тенге. А максимальное значение суммы для расчета не должно превышать 50 МЗП – 4 250 000 тенге.

Минимальная выплата из ЕНПФ

Размер пенсионных выплат из ЕНПФ устанавливается по специальной методике.

В то же время он не может быть ниже 70% от ПМ. Соответственно, в 2025 году минимальная выплата, сформированная из накоплений казахстанцев, может составить 32 360 тенге. Такая же минимальная сумма будет назначена по пенсионному аннуитету.

А если сумма накоплений в ЕНПФ на момент назначения пенсии не превышает 12-кратного размера минимальной солидарной пенсии (753 252 тенге в 2025 году), то вся она выплачивается единовременно.

Таким образом, из-за планируемого изменения социальных показателей в 2025 году увеличатся и размеры различных пенсионных выплат. Однако закон о республиканском бюджете на 2025-2027 годы пока еще не был подписан.