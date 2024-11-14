Есть ли максимальный размер у государственной пенсии в Казахстане

Средний размер совокупной государственной пенсии в Казахстане достиг почти 132 тыс. тенге. При этом у выплаты есть не только минимальный, но и максимальный размер. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Средний размер государственной пенсии в Казахстане составляет 131 730 тенге, включая солидарную (89 122 тенге) и базовую (42 608 тенге) части.

Размер базовой пенсии в 2024 году варьируется от 28 215 до 45 578 тенге, в зависимости от стажа, а минимальная "полная" солидарная пенсия составляет 57 853 тенге.

Максимальный размер солидарной пенсии зависит от индивидуальных показателей и может достигать 75% от среднемесячного дохода, не превышающего 203 060 тенге в 2024 году.

В Казахстане существует сложная система пенсионного обеспечения, которая включает в себя выплаты как из личных накоплений граждан, так и за счет государства.

На текущий момент, как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, средний размер государственной пенсии равен 131 730 тенге. Эта сумма состоит из двух компонентов:

солидарная пенсия – ее средний размер на 1 ноября равен 89 122 тенге ;

; базовая пенсия – 42 608 тенге в среднем.

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3,12 трлн тенге. На базовую выплату направили 982,2 млрд тенге, а на солидарную – почти 2,14 трлн тенге.

При этом важно учесть, что у каждой выплаты есть как минимальные суммы, так и максимальные. Например, размер базовой пенсии в 2024 году начинается от 28 215 тенге (65% от прожиточного минимума) – такой минимум назначается, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет.

Сумма растет вместе с трудовым стажем (на 2% за каждый дополнительный полный год) до тех пор, пока не достигнет 45 578 тенге – это предел для 2024 года, который равен 105% от прожиточного минимума.

Солидарная пенсия положена гражданам, у которых есть не менее 6 месяцев трудового стажа до 1998 года. Минимальная "полная" выплата в текущем году равна 57 853 тенге.

Такая сумма назначается гражданам при условии, что их трудовой стаж равен 25 лет – у мужчин или 20 лет – у женщин. Если он меньше, то и минимальная пенсия, уменьшается пропорционально ему.

А вот максимальная солидарная выплата рассчитывается сложнее. Она зависит сразу от нескольких показателей и все они индивидуальны для каждого пенсионера:

трудовой стаж до 1998 года;

среднемесячный доход работника, но не более 55-кратного размера месячного расчетного показателя, то есть 203 060 тенге в 2024 году;

в 2024 году; полный объем назначенной солидарной выплаты равен 60% от среднемесячного дохода, но за каждый год сверх требуемого стажа он может достигнуть максимум 75%.

Таким образом, размер государственных пенсионных выплат действительно ограничивается "потолком", но в большей мере все зависит от трудового стажа работника.

По последним данным, в стране проживает более 2,4 млн пенсионеров и все они получают государственную пенсию.

Стоит отметить, что при наличии накоплений они также получают выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда. Максимальный размер накопительной пенсии, которая была назначена гражданину, в этом году достиг почти 1 млн тенге.