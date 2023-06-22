Сколько пенсионеров смогут снять все свои деньги со счетов ЕНПФ

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 1 июля пенсионерам по выслуге лет разрешат снимать все свои пенсионные накопления. О том, сколько граждан смогут это сделать, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С 1 июля 2023 года вступит в силу Социальный кодекс РК. В рамках него предусмотрен ряд мер, которые направлены на повышение эффективности пенсионной системы.

Одна из таких мер коснется пенсионеров по выслуге лет. Как ранее мы рассказывали, с 1 июля у них появится возможность использовать все свои деньги, которые хранятся на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде, на улучшение жилищных условий или на лечение.

Воспользоваться этой возможностью смогут не все пожилые граждане, имеющие пенсионные накопления, а только те, кто согласно статье 212 Социального кодекса РК являются пенсионерами по выслуге лет: военнослужащие и представители некоторых других государственных и правоохранительных служб и ведомств. Главное, чтобы был соответствующий трудовой стаж.

Как отмечают в Минтруда, воспользоваться этим правом смогут около 75 тыс. пенсионеров, а общая сумма выплат может составить порядка 120 млрд тенге.

Впрочем, стоит отметить, что и остальные категории состоявшихся пенсионеров могут воспользоваться частью своих средств в ЕНПФ. Чтобы снять половину своих накоплений, нужно получать пенсию размером не менее 40% от ранее получаемого дохода.

Напомним, средний размер государственной пенсии в Казахстане по состоянию на 1 июня 2023 года составил 120 743 тенге. На базовую пенсию приходится 37 862 тенге, а на солидарную – 82 881 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2025842-skolko-pensionerov-smogut-snyat-vse-svoi-dengi-so-schetov-enpf/