"Нацфонд-детям": в Нацбанке рассказали, как управляют деньгами детей

Зампред Нацбанка Алия Молдабекова на брифинге рассказала, какой процент начисляется на деньги маленьких казахстанцев в рамках проекта "Нацфонд - детям", передает корреспондент NUR.KZ.

Алия Молдабекова напомнила, что сумма, которая начисляется на счета детей, зависит от инвестиционного дохода, а также от поступлений и изъятий из Нацфонда.

"Здесь есть одна деталь. Деньги, которые распределяются на счета детей, выплачиваются только по достижению 18 лет.

При этом средства детей, которым еще нет 18 лет, просто так не лежат. Они остаются в Нацфонде под управлением Нацбанка, поэтому на них начисляется процент, который тоже равен средней инвестиционной доходности за 18 лет", - заявила она.

На уточняющий вопрос журналистов, что гипотетически на выходе сумма может быть больше, чем сейчас считают родители, зампред Нацбанка ответила утвердительно.

В свою очередь глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что проект "Нацфонд – детям" базируется на прогнозе социально-экономического развития Казахстана на пять лет, который утверждается вместе с бюджетом.

"В прошлом году осенью прогноз был утвержден. Когда мы обсуждали с правительством прогноз по нефти, мы пришли к выводу, что рост будет в районе 80 долларов за баррель ближайшие два года, если не будет каких-то внешних шоков.

Цена постепенно начнет снижаться. Поэтому параметры по программе "Нацфонд – детям" не меняются. Мы надеемся, что не поменяется и внешняя среда, а деньги на счетах вырастут до того уровня, на который мы рассчитывали", - заявил он.