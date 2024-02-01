Почему дети получили из Нацфонда по 100 долларов вместо 170, объяснил Минфин

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков в кулуарах сената рассказал о том, почему в рамках проекта "Нацфонд - детям" начислили меньше, чем озвучивалось ранее, передает корреспондент NUR.KZ.

Весной прошлого года депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев докладывал, что в 2024 году дети получат из Нацфонда по новой программе по 160-170 долларов. Подчеркивалось, что чем младше ребенок сейчас, тем больше будет накапливаться средств до его совершеннолетия.

Сегодня журналисты поинтересовались у Темирбекова, почему по проекту "Нацфонд - детям" начислили 100 долларов вместо 170.

"По расчетам на момент, когда президент дал соответствующее поручение, говорилось о 160 долларах. 1 ноября 2022 года президент дал соответствующее поручение. Тогда в стране насчитывалось 6,4 млн детей. Сегодня количество детей в стране составляет более 6,9 млн. Вы видели? Согласно тому же подсчету, сумма выделяемых сегодня средств составляет 695 миллионов долларов. Если разделить эту сумму на 6 миллионов 919 тысяч 131 ребенка, то (сумма выплаты - прим. ред.) составит 100 долларов 51 цент", - заявил он.

При этом он отметил, что полную эффективность этой программы получат дети, которые участвуют в ней все 18 лет.

"Я вам объяснил: поскольку инвестиционный доход средневзвешенный сложился 695 млн долларов… простая арифметика. Было предсказуемо, что прирост населения идет 400 тысяч человек. И в следующем году мы ждем естественный прирост населения. Соответственно, перед нами стоит задача по увеличению инвестиционного дохода. Изначально было озвучено 3,5 тысячи долларов", - указал спикер.

Программа "Нацфонд - детям"

В сентябре 2022 года глава государства в своем послании народу Казахстана выступил с инициативой отчислять детям половину инвестиционных доходов Национального фонда.

Позже выяснилось, как будут работать счета для казахстанских детей и куда будут начисляться деньги из Нацфонда. Специальные счета в иностранной валюте будут автоматически открыты на имена всех детей, не достигших 18 лет на начало проекта (2024 год). А получить эти деньги они смогут уже по достижении совершеннолетия.

Подчеркивалось, что средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Также был определен оператор счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд - детям" - Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).