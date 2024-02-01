Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Почему дети получили из Нацфонда по 100 долларов вместо 170, объяснил Минфин

Опубликовано:

Дети играют в поле
Дети. Иллюстративное фото: StockPlanets / Getty Images

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков в кулуарах сената рассказал о том, почему в рамках проекта "Нацфонд - детям" начислили меньше, чем озвучивалось ранее, передает корреспондент NUR.KZ.

Весной прошлого года депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев докладывал, что в 2024 году дети получат из Нацфонда по новой программе по 160-170 долларов. Подчеркивалось, что чем младше ребенок сейчас, тем больше будет накапливаться средств до его совершеннолетия.

Сегодня журналисты поинтересовались у Темирбекова, почему по проекту "Нацфонд - детям" начислили 100 долларов вместо 170.

"По расчетам на момент, когда президент дал соответствующее поручение, говорилось о 160 долларах. 1 ноября 2022 года президент дал соответствующее поручение. Тогда в стране насчитывалось 6,4 млн детей. Сегодня количество детей в стране составляет более 6,9 млн. Вы видели? Согласно тому же подсчету, сумма выделяемых сегодня средств составляет 695 миллионов долларов. Если разделить эту сумму на 6 миллионов 919 тысяч 131 ребенка, то (сумма выплаты - прим. ред.) составит 100 долларов 51 цент", - заявил он.

При этом он отметил, что полную эффективность этой программы получат дети, которые участвуют в ней все 18 лет.

"Я вам объяснил: поскольку инвестиционный доход средневзвешенный сложился 695 млн долларов… простая арифметика. Было предсказуемо, что прирост населения идет 400 тысяч человек. И в следующем году мы ждем естественный прирост населения. Соответственно, перед нами стоит задача по увеличению инвестиционного дохода. Изначально было озвучено 3,5 тысячи долларов", - указал спикер.

Программа "Нацфонд - детям"

В сентябре 2022 года глава государства в своем послании народу Казахстана выступил с инициативой отчислять детям половину инвестиционных доходов Национального фонда.

Позже выяснилось, как будут работать счета для казахстанских детей и куда будут начисляться деньги из Нацфонда. Специальные счета в иностранной валюте будут автоматически открыты на имена всех детей, не достигших 18 лет на начало проекта (2024 год). А получить эти деньги они смогут уже по достижении совершеннолетия.

Подчеркивалось, что средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Также был определен оператор счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд - детям" - Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2058618-natsfond-detyam-pochemu-vmesto-170-dollarov-nachislili-100-obyasnil-minfin/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.