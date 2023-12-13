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Будут ли дети кандасов и иностранцев в Казахстане получать выплаты из Нацфонда

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Девочка с чемоданом
Девочка с чемоданом. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Минфине сообщили, что дети кандасов и иностранцев смогут получать выплаты по программе "Нацфонд – детям" в том случае, если они будут гражданами Казахстана, передает телеканал "Астана".

"Если дети рождаются за пределами Республики Казахстан и при этом имеют гражданство Республики Казахстан, или же дети выезжают на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан имея гражданство Республики Казахстан, то в данном случае всем этим детям будут начисляться средства из Национального фонда.

В случае если человек из другой страны, из ближнего или дальнего зарубежья, или же имеет статус кандаса, который возвратился на историческую родину, то данным лицам средства будут начисляться с момента принятия или получения гражданства Республики Казахстан", – рассказал директор департамента бюджетного кредитования, Нацфонда и взаимодействия по вопросам финсектора МФ РК Айбол Аргынгазинов.

При этом, как пояснили в ведомстве, при утрате гражданства Казахстана прекратятся и начисления, а накопленную сумму забрать будет невозможно.

Кроме того, деньги перестанут поступать на спецсчет ребенка и в случае его смерти. Но в данном случае на собранную сумму смогут претендовать наследники.

"Мы понимаем, что у родителей большое горе, утрата любимого ребенка – поэтому мы исключаем целевые назначения этих средств, то есть родители либо другие наследники, кто имеет право наследования, они могут распоряжаться этими средствами по своему усмотрению", – добавил директор департамента бюджетного кредитования, Нацфонда и взаимодействия по вопросам финсектора МФ РК Айбол Аргынгазинов.

Проект "Нацфонд – детям"

В сентябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением отчислять детям половину инвестиционных доходов.

Позже экс-пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай объяснил, что специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Он подчеркнул, что перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия.

Также отмечалось, что средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Оператором счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям", станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Кроме того, в начале 2023 года появился вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд – детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью. Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Мы рассказывали, в каких случаях выплаты детям по достижении 18 лет могут оказаться недоступными. А в Минпросвещения сообщили, что средства из "Нацфонда – детям" нельзя будет использовать для оплаты обучения в колледжах.

В середине ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о начислении детям денег из Нацфонда.

А вчера глава Минфина рассказал, сколько денег получат дети в рамках проекта "Нацфонд – детям".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2050530-budut-li-deti-kandasov-i-inostrantsev-v-kazahstane-poluchat-vyplaty-iz-natsfonda/

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