Логичным назвали в Минфине решение ЕНПФ о сохранении прежних порогов достаточности

Министр финансов Ерулан Жамаубаев сегодня на брифинге кабмина прокомментировал решение оставить старые пороги достаточности для изъятия части пенсионных накоплений, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев заявил, что ЕНПФ создан для того, чтобы люди могли копить себе на старость.

"Я сейчас цифру не помню, но порядка более 3 трлн тенге, если не ошибаюсь. Если бы они оставались в ЕНПФ, то сумма была бы более 20 трлн тенге. То есть это существенный инвестиционный потенциал для экономики. Оттого что мы будем выводить, ничего хорошего не будет.

Это деньги каждого гражданина – поскольку понятно, что в молодости многие не задумываются, что к старости нужно накопить на свою пенсию... Для этого мы пенсионный фонд держим", – заявил он.

Однако то, что пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений оставили на прежнем уровне, он назвал логичным решением.

"В целом считаю, что решение логичное, поскольку прежде всего мы должны думать о том, что население, граждане должны сами заботиться о своей старости. То, что оставили, это уже хорошо", – отметил министр.

Напомним, сегодня стало известно, что пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2024 год не повысились, оставшись на уровне 2023 года.

"Сохранение размеров ПМД на прежнем уровне (без увеличения по сравнению с 2023 годом) отчасти связано с повышением прогнозной годовой процентной ставки доходности", – сообщили представители ЕНПФ.

При этом в конце мая этого года министр финансов Ерулан Жамаубаев советовал казахстанцам не изымать накопленные деньги из фонда.

Напомним, что с 2021 года казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий, лечение и перевод управляющим инвестиционным портфелем.

При этом к изъятию доступна не вся накопленная сумма, а лишь та, что превышает порог минимальной достаточности (ПМД).

Данная мера была предпринята для того, чтобы сохранить основную функцию пенсионной системы – обеспечение вкладчиков пенсией в будущем. Поэтому для каждого возраста предусмотрен более высокий ПМД.