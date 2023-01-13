Закроется ли программа "Нацфонд – детям" из-за инвестиционных убытков, объяснили аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью. О том, как этом может повлиять на планы по выделению части средств для детей, читайте в материале NUR.KZ.

Национальный фонд – это государственный фонд, который является совокупностью финансовых активов и хранится на счете правительства в Национальном банке.

Его основная цель – сбережение финансовых ресурсов посредством формирования накоплений для будущих поколений и снижение зависимости республиканского бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках.

Согласно сообщению Национального банка РК, в 2022 году инвестиционный доход фонда оказался отрицательным. Это могло вызвать волнения у казахстанцев и опасения за программу "Нацфонд – детям".

Под угрозой ли программа

В рамках инициативы "Нацфонд – детям" планируется выделить 50% от инвестдохода фонда несовершеннолетним гражданам РК. Так, согласно некоторым подсчетам, по достижении 18-ти лет на счету ребенка накопится около 3 тысяч долларов.

Именно поэтому инвестиционные убытки могли быть восприняты как угроза данной инициативе.

Однако, как отмечают аналитики Telegram-канала Finance.kz, текущая отрицательная инвестиционная доходность фонда была прогнозируемой и ожидаемой. Все дело в общем негативном тренде на мировых финансовых рынках.

Линейный график акций. Иллюстративное фото: freepik.com

"Те, кто работает с ценными бумагами, знают, что бывает реальный убыток, а бывает бумажный. Когда у купленных вами ценных бумаг падает стоимость, вы получаете бумажный убыток ровно до тех пор, пока не продали их, то есть не зафиксировали убыток.

Нацфонд получил бумажный убыток из-за того, что 2022 год был плохим для рынков", – сообщают аналитики.

При этом они отмечают, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Однако в Finance.kz указывают, что все же остаются определенные вопросы к текущему статусу фонда: "Мы продолжаем настаивать, что одна из глобальных проблем нашего достояния — то, что никакого фонда нет.

Сейчас Нацфонд — это просто набор счетов под управлением Нацбанка, они не выделены как отдельная компания с публичной инвестиционной декларацией и портфелем".

Как будут передавать деньги детям

Напомним, что ранее пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай подробно рассказал о том, как будут работать счета для казахстанских детей и куда будут начисляться деньги из Нацфонда.

Так, специальные счета в иностранной валюте будут автоматически открыты на имена всех детей, не достигших 18 лет на начало проекта (2024 год). А получить эти деньги они смогут уже при достижении совершеннолетия.

При этом средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005209-zakroetsya-li-programma-natsfond-detyam-iz-za-investitsionnyh-ubytkov-obyasnili-analitiki/