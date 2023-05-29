Размеры некоторых соцвыплат будут увеличены в Казахстане

Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С июля 2023 года социальные выплаты по утрате трудоспособности, а также по потере кормильца будут увеличены в размерах. О планируемом повышении сообщили на официальном сайте премьер-министра РК.

Официально трудоустроенные казахстанцы в определенных жизненных ситуациях могут рассчитывать на поддержку от Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в виде социальных выплат.

При этом с июля текущего года в рамках исполнения поручения главы государства будут увеличены в размерах две соцвыплаты – по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

Соответствующее постановление правительства уже подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов. Оно вводится в действие с 1 июля 2023 года.

Таким образом, данные выплаты будут увеличены сразу на 14,5%. Всего же повышением соцвыплаты по утрате трудоспособности планируется охватить около 92 тыс. получателей, а по потере кормильца – 61 тыс. семей.

Напомним, в начале 2023 года размеры этих соцвыплат уже увеличивались на 8,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2022388-razmer-nekotoryh-sotsvyplat-budet-uvelichen-v-kazahstane/