Прожиточный минимум, минимальная зарплата, МРП и другие показатели выросли в Казахстане

Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С 1 января в Казахстане поменяются некоторые социально значимые показатели, от которых зависят размеры доходов казахстанцев и платежей в бюджет. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

1 декабря 2022 года президентом РК был подписан закон "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", который вносит изменения в некоторые социальные и базовые показатели.

Эти изменения начинают действовать сегодня – с 1 января 2023 года. Рассмотрим подробнее то, что поменяется и как это может повлиять на казахстанцев.

Месячный расчетный показатель

МРП в 2023 году увеличился и составил 3 450 тенге. Он используется для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей.

Соответственно, выросли не только размеры пособий и госпомощи населению, но и штрафы.

Например, за неоплату парковки, которая подразумевает наказание в 3 МРП, в 2022 году приходилось платить 9 189 тенге. А в текущем году сумма увеличилась до 10 350 тенге. Это коснется и других административных нарушений.

Значения расчетных показателей на 2023 год: NUR.KZ

Вырос и минимальный оклад

Минимальная заработная плата (МЗП) в текущем году составляет 70 000 тенге против 60 000 тенге в 2022 году. В результате доходы граждан, получающих оклады по минимальным порогам, увеличатся на более чем 15%.

Это может затронуть доходы около 1,8 млн человек.

Прожиточный минимум

Уровень прожиточного минимума (ПМ) нужен для исчисления размеров базовых социальных выплат. ПМ должен быть равен тому, сколько человек тратит на еду, услуги, товары непродовольственного назначения, чтобы минимально удовлетворить свои потребности.

Теперь его размер с 1 января 2023 года составляет 40 567 тенге.

От прожиточного минимума также зависят размеры базовой пенсии и минимальной пенсионной выплаты из ЕНПФ, которые также изменились.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Базовая пенсионная выплата

При наличии минимального рабочего стажа казахстанцы смогут получать 24 341 тенге в рамках базовой пенсии.

Напомним, что она начисляется всем гражданам РК, достигшим пенсионного возраста, и является лишь частью совокупных пенсионных выплат человека. А окончательный размер базовой выплаты зависит от трудового стажа и времени участия в накопительной пенсионной системе.

При этом в период с 2023 по 2027 годы предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной – со 100 до 120% от величины прожиточного минимума.

Минимальная пенсия

Размер минимальной пенсии в текущем году составляет 53 076 тенге.

Следует отметить, что здесь подразумевается минимальный размер пенсионной выплаты по возрасту для казахстанцев, имеющих рабочий стаж до 1998 года: 25 лет – для мужчин и 20 лет – для женщин.

А если стаж пенсионера окажется меньше, то и минимальный размер пенсии уменьшится пропорционально его значению. В народе такую выплату называют "солидарной" или "трудовой" пенсией.

Таким образом, в 2023 году увеличатся размеры различных социальных выплат и штрафов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2003253-prozhitochnyy-minimum-minimalnaya-zarplata-mrp-i-drugie-pokazateli-vyrosli-v-kazahstane/