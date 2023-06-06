Какие выплаты положены казахстанцам, ухаживающим за инвалидами

Лица, получившие инвалидность, могут рассчитывать на пособия. При этом те, кто помогает им справляться с бытовыми заботами, также могут получать денежные выплаты. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.
Инвалидность – это состояние, которое может быть вызвано заболеваниями, увечьями (ранениями, травмами, контузиями), их последствиями, нарушениями, которые приводят к ограничению жизнедеятельности человека и необходимости его социальной защиты.
Существует три группы инвалидности по степени ограничения возможностей человека: первая, вторая и третья. Каждой из них положены определенные выплаты.
При этом именно для представителей первой группы обычно требуется постоянный уход. Осуществлять его могут любые физлица, независимо от родственной связи с ними.
За это им положены денежные выплаты, которые установлены законом "О специальном государственном пособии в Республике Казахстан". А с июля 2023 года в этом вопросе произойдут некоторые изменения.
Такие же выплаты положены родителям, воспитывающим ребенка с инвалидностью.
Сколько платят за уход
Согласно пункту 2-3 статьи 5 действующего закона, пособие гражданину, осуществляющему уход, назначается и ежемесячно выплачивается со дня обращения лица с инвалидностью первой группы – как только подается заявка на пособие.
Действуют выплаты весь период установления инвалидности.
Сумма выплаты ухаживающему лицу составляет 1,4 прожиточного минимума (ПМ) – это равно 56 794 тенге на 2023 год. При этом лицо с инвалидностью и осуществляющий уход должны проживать в одном населенном пункте.
Отметим, что пособие для воспитывающих ребенка с инвалидностью также составляет 1,4 ПМ.
Выплаты могут прекратиться, если:
- поступило заявление об отказе от пособия либо от лица с инвалидностью, либо ухаживающего человека;
- умерло лицо с инвалидностью или ухаживающий;
- получатель или тот, за кем он ухаживает, переехал в другой населенный пункт или за границу;
- изменилась степень инвалидности нуждающегося в уходе.
Также отметим, что эти суммы изменятся с 1 июля 2023 года, когда будет введен в действие Социальный кодекс РК.
Изменения на 2023 год
Социальный кодекс отменит действие закона "О специальном государственном пособии в Республике Казахстан", из-за чего изменятся и вопросы назначения выплат по уходу за инвалидами первой группы.
Так, согласно статье 188 кодекса, размер денежных выплат будет увеличен до 1,61 ПМ – она составит 65 312 тенге на 2023 год.
Соответственно, пособие лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью, также увеличится до 1,61 ПМ.
Также данное пособие будет предусмотрено и для осужденных лиц, которые осуществляют уход за другими осужденными, имеющими инвалидность первой группы. Они должны находиться в одном учреждении уголовно-исполнительной системы.
Напомним, что также вырастут пособия для самих лиц с инвалидностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2023053-kakie-vyplaty-polozheny-kazahstantsam-uhazhivayuschim-za-invalidami/